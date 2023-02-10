  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同

科技 16:51 2023/02/10

分享：

分享：

內地科技網站及跑分平台Geekbench對於iPhone 14 Pro及Galaxy S23 Ultra所採用CPU效能評估，各有不同。

隨藉三星（Samsung）新旗艦機三星Galaxy S23系列陸續在各市場推出，有關Samsung與蘋果（Apple）的旗艦機款效能對決結果，又再成為外界焦點。然而，來自中國內地網站及跑分平台Geekbench對於iPhone 14 Pro及Galaxy S23 Ultra所採用CPU效能評估，就各有差異。

其中，來自內地科技網站製作的「手機CPU性能天梯圖」，顯示高通Snapdragon 8 Gen 2、聯發科MediaTek天璣9200的效能，均超越蘋果最新一代iPhone 14 Pro系列所使用的A16自家芯片。

另外據《Macrumors》引述CompareDial網站報道，其近日利用工具「Geekbench 5」App，以單核效能而言，三星S23 Ultra分數為1,480分，蘋果iPhone 14 Pro得分為1,874，顯示iPhone 14 Pro的單核效能表示快Galaxy S23 Ultra約21%；在多核效能方面的差異就較小，Galaxy S23 Ultra得分為4,584，而iPhone 14 Pro為5,384分，意味著蘋果旗艦機款在多核測試比三星最新的高階手機產品快接近15%。

    點擊圖片放大

三星昨（9日）也於香港舉行了發布會，宣布三款新機即將在2月24日正式在香港市場發售。Galaxy S23售5,898港元起，Galaxy S23+售7,598港元起，Galaxy S23 Ultra則售9,698港元起。

如果各位讀者想了解更多這款新手機，也可觀看以下實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈
今日
【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
今日
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
今日
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
今日
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍

你可能感興趣

【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈
今日 15:02
【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
今日 12:08
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
今日 13:51
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro 香港 Galaxy S Apple iPhone Samsung

下一篇文章

【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布
【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起
【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂
【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款