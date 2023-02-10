【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同

▲ 內地科技網站及跑分平台Geekbench對於iPhone 14 Pro及Galaxy S23 Ultra所採用CPU效能評估，各有不同。

隨藉三星（Samsung）新旗艦機三星Galaxy S23系列陸續在各市場推出，有關Samsung與蘋果（Apple）的旗艦機款效能對決結果，又再成為外界焦點。然而，來自中國內地網站及跑分平台Geekbench對於iPhone 14 Pro及Galaxy S23 Ultra所採用CPU效能評估，就各有差異。

其中，來自內地科技網站製作的「手機CPU性能天梯圖」，顯示高通Snapdragon 8 Gen 2、聯發科MediaTek天璣9200的效能，均超越蘋果最新一代iPhone 14 Pro系列所使用的A16自家芯片。

另外據《Macrumors》引述CompareDial網站報道，其近日利用工具「Geekbench 5」App，以單核效能而言，三星S23 Ultra分數為1,480分，蘋果iPhone 14 Pro得分為1,874，顯示iPhone 14 Pro的單核效能表示快Galaxy S23 Ultra約21%；在多核效能方面的差異就較小，Galaxy S23 Ultra得分為4,584，而iPhone 14 Pro為5,384分，意味著蘋果旗艦機款在多核測試比三星最新的高階手機產品快接近15%。

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三星昨（9日）也於香港舉行了發布會，宣布三款新機即將在2月24日正式在香港市場發售。Galaxy S23售5,898港元起，Galaxy S23+售7,598港元起，Galaxy S23 Ultra則售9,698港元起。

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責任編輯：張寶燕