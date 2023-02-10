【大行報告】大和：今年最看好小型股之一 上調香格里拉（亞洲）目標價至10元

大和表示，香格里拉（亞洲） （ 00069） 股價年初至今累升22%，跑贏大市，料仍有更大上升空間。該行最新平均每間可供出租客房收入預估顯示，公司今年EBITDA按年增長84%，並認為有很大機會恢復派息，是其今年最看好的小型股之一。該行將其目標價 由6.7元上調至10元，評級由「跑贏大市」升至「買入」。 香格里拉（亞洲）周五（10日）收市報8.26%，升幅1.5%。

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報告指，維持公司去年EBITDA預測為4.14億美元，但將今明兩年預測提高6%至15%，以反映中國和香港的平均每間可供出租客房收入恢復速度快過預期， 預計到2024年的總有效EBITDA複合年增長率為45%。

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大和亦指出，由於中國酒店業在2022年大部分時間表現疲軟，尤其在2022年第四季，該行預測香格里拉2022年的有效總EBITDA將基本持平，反映2022年下半年同比增長率僅為12%，反映其在2023年仍將在相對較低基數上實現增長。

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撰文：鄭昊彤