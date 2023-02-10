  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】日本政府據報提名植田和男為日本央行繼任人　日圓彈、兌港元重上6算　情人節正式提交正副行長提名人選（第二版）

宏觀解讀 16:29 2023/02/10

分享：

分享：

【日圓走勢】日本政府據報提名植田和男為日本央行繼任人　情人節正式向國會提交正副行長提名人選

日本央行行長繼任人再傳出新人選，《日經新聞》報道，日本政府擬提命日本央行政策委員會前成員兼經濟師植田和男（Kazuo Ueda）為央行新行長。報道指，日本政府原擬提命現任副行長雨宮正佳為黑田東彥的繼任人，但遭到雨宮正佳的拒絕，故此政府需要物色其他人選。

植田和男現年71歲，於1998年至2005年期間擔任日本央行決策官員。植田和男提名傳出後，日圓上漲，美元兌日圓回落至約130水平，每百日圓兌港元重上6算。

外電報道，經自民黨和立憲民主黨商議後決定，日本政府將於當地時間2月14日上午11時，向國會提交接替日本央行行長黑田東彥的人選。政府提名的人選將於2月24日在眾議院進行質詢，及後再於參議院舉行聽證會，由於執政黨在兩院均佔多數，預計提名人選將順利獲得通過。

擬委任內田真一及氷見野良三為日本央行副行長

《日經新聞》指，除提名植田和男，日本政府亦擬提名日本央行理事內田真一（Shinichi Uchida）及日本金融廳前長官氷見野良三（Ryozo Himino）為日本央行副行長。59歲的內田真一於1986年加入日本央行，曾參與央行重大政策起草工作，包括2016年的負利率政策及收益率曲綫控制（YCC）政策。

現任日本央行行長黑田東彥的任期將於4月8日屆滿，他上任以來一直奉行超寬鬆貨幣政策，過去兩年全球央行大手加息期間，日本央行堅守寬鬆貨幣政策，導致日圓大幅貶值。

日本央行正副行長的任期為5年，經國會兩院同意後由內閣任命。

（第二版加入市傳央行行長人選）

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

相關文章：【日圓走勢】岸田文雄：選擇日本央行行長繼任人時會考慮對市場的潛在影響　日圓回軟、兌港元守6算

相關文章：【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息　日圓年底見幾多？

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 選舉 日圓 加息 日本 情人節 日本央行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【英國經濟】英國第4季GDP持平、勉強避過技術性衰退　全年經濟增長4%

下一篇文章

【大行看法】美銀：中資股分兩階段復甦　6月將是關鍵點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」每股供股價44.2元
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」每股供股價44.2元
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【港股市況】科技股受壓、ATMX跌3%　渣打逆市升4%　恒指跌433點（不斷更新）
【港股市況】科技股受壓、ATMX跌3%　渣打逆市升4%　恒指跌433點（不斷更新）
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款