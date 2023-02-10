【日圓走勢】日本政府據報提名植田和男為日本央行繼任人　情人節正式向國會提交正副行長提名人選（第二版）

▲ 【日圓走勢】日本政府將於情人節提交日本央行行長提名人選 2.24日先在眾議院舉行聽證會

外電報道，經自民黨和立憲民主黨商議後決定，日本政府將於當地時間2月14日上午11時，向國會提交接替日本央行行長黑田東彥的人選。政府提名的人選將於2月24日在眾議院進行質詢，及後再於參議院舉行聽證會，由於執政黨在兩院均佔多數，預計提名人選將順利獲得通過。

《日經新聞》報道，日本政府擬提命日本央行政策委員會前成員兼經濟師植田和男（Kazuo Ueda）為央行新行長。報道指，日本政府原擬提命現任副行長雨宮正佳為黑田東彥的繼任人，但遭到雨宮正佳的拒絕，故此政府需要物色其他人選。

植田和男現年71歲，於1998年至2005年期間擔任日本央行決策官員。

擬委任內田真一及氷見野良三為日本央行副行長

除提名植田和男，日本政府亦擬提名日本央行理事內田真一（Shinichi Uchida）及日本金融廳前長官氷見野良三（Ryozo Himino）為日本央行副行長。59歲的內田真一於1986年加入日本央行，曾參與央行重大政策起草工作，包括2016年的負利率政策及收益率曲綫控制（YCC）政策。

現任日本央行行長黑田東彥的任期將於4月8日屆滿，他上任以來一直奉行超寬鬆貨幣政策，過去兩年全球央行大手加息期間，日本央行堅守寬鬆貨幣政策，導致日圓大幅貶值。

日本央行正副行長的任期為5年，經國會兩院同意後由內閣任命。

（第二版加入市傳央行行長人選）

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編輯：陳韻妍