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【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈

科技 15:02 2023/02/10

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數碼港於2月9日在阿聯酋迪拜與迪拜未來基金會(Dubai Future Foundation)簽署合作備忘錄，透過雙方合作促成兩地社群的科技公司擴展至香港或迪拜。數碼港將透過各項創業計劃、業務和營運支援，協助具潛力的迪拜初創企業落戶數碼港，同時推動數碼港社群的初創企業及科技公司獲得迪拜的資金及在地支援，以協助在當地落戶。

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數碼港主席陳細明表示，很高興數碼港與迪拜未來基金會攜手合作，並利用雙方的資源，推動全球創新科技的發展。

透過本次與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄，我們會繼續招攬迪拜企業落戶數碼港，並提供全方位的支援，將迪拜的持份者與數碼港的多元網絡連繫起來，深化彼此的合作，豐富創科生態圈。我們期望與迪拜未來基金會合辦具影響力的活動，

迪拜未來基金會的成立目標，是令迪拜及阿聯酋成為創新中心，並將迪拜打造成未來的領先城市。基金會以設計面向未來的城市為使命，構建創新生態圈，包括加速器計劃、培育計劃、實驗室、監管沙盒和知識平台。

編輯：梁巧恩

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