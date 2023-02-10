博愛Golf慈善賽2023圓滿舉行  逾百名善長為慈善揮桿

▲ 逾百名不同界別人士聚首一堂，為博愛醫院屬下的社會服務籌募經費。

博愛醫院創立至今逾百載，一直秉承「博施濟眾．慈善仁愛」的宗旨，開設多元化服務，惠澤社群。為使有關善業得以持續發展，博愛醫院早前（2月9日）於清水灣鄉村俱樂部舉行「博愛Golf慈善賽2023」，邀得過百名來自不同界別的參加者出席活動，共同為該院屬下的社會服務籌募經費，藉此支援更多弱勢社群。



感謝各方支持 開展更多服務

▲ 博愛醫院董事局候任主席陳首銘感謝一眾參賽善長及清水灣鄉村俱樂部的支持，讓該院能籌募更多經費，惠澤社群。

博愛醫院董事局候任主席陳首銘致辭時除感謝清水灣鄉村俱樂部的贊助外，亦強調一眾參賽善長的支持不可缺少。「今屆慈善賽有幸凝聚逾百名來自不同界別的參加者參與有益身心的高球運動，增進友誼；更重要是可為博愛醫院的社會服務籌募經費，支持本院拓展更多惠民項目，為弱勢社群提供適切援助。」

陳首銘表示，博愛醫院多年來能夠開展不同類形的多元化服務，實有賴一眾社會賢達和熱心人士的踴躍捐輸及支持，例如過去一年，該院便成功開展嶄新的過渡性房屋項目——「博愛江夏圍村」及「博愛昇平村」，為久候公共房屋的基層市民紓緩住屋壓力。



全力協辦活動 支授弱勢社群

▲ 清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎期望賽事能讓參賽者享受到高球的樂趣，並使更多人明白到社會上仍有很多需要幫助的弱勢社群。

協辦單位代表，清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎指出，博愛醫院提倡的「博愛精神，醫護市民」，與球會「清水灣．走入社群」計劃的理念不謀而合，為兩者合作建立基礎，共襄善舉，期望雙方日後能有更多的合作，開展更多惠民項目。「提起清水灣鄉村俱樂部，部分人會隨即想到高球運動，但其實球會自開展『清水灣．走入社群』計劃以來，一直透過不同途徑，與多個慈善機構合作舉辦活動及籌募善款，為社區謀褔祉。」

王桂壎透露，期望是次賽事能讓參賽者享受到高球的樂趣，並使更多人明白到社會上仍有很多需要幫助的弱勢社群，藉此推動更多善長支持博愛醫院及該會的慈善活動，幫助社會上有需要人士。

▲ 博愛醫院董事局候任主席陳首銘博士（左1）致送紀念品予清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎（左2）。旁為活動籌委會聯席主席廖齡儀（右2）及韓嘉軒（右1）。

參加者共襄善舉 揮桿顯愛心

由博愛醫院主辦的「博愛Golf慈善賽」首辦至今已踏入第18屆，開球禮由博愛醫院董事局候任主席陳首銘、清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎、活動籌委會聯席主席廖齡儀、韓嘉軒等多名嘉賓主持。

▲ 博愛醫院董事局候任主席陳首銘（中）、清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎（右2）聯同多名嘉賓一同主持開球禮。

今屆賽事首度獲清水灣鄉村俱樂部全力協辦，除提供活動場地與高爾夫球場外，更全數贊助18洞果嶺費、球車費、與教練對打賽，以及活動飲食安排等。賽事以新新貝利亞（New New Peoria）賽制進行，設有「最近球洞獎」、「最遠距離獎」、「隊際總桿」及「個人淨桿」等多個獎項。

經過連場激烈的比賽，各個團體與個人獎項得主順利誕生。大會於同日晚上舉行晚宴並獲發各個獎項，而席間更安排了抽獎活動，令一眾善長盡興而返。

（特約）