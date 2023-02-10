【比亞迪1211】股神再出手減持比亞迪 沽423.5萬股套現11億 股權降至11.87%

據港交所披露易顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）在上周五（3日），以平均價257.9元，再減持423.5萬股比亞迪（01211）H股，套現11億元。股神最新持股比重亦由12.9%急降至11.87%。

比亞迪今日（10日）股價走弱，截至3時，最新報239.6元，跌3.9%，成交額13.4億元。

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這是巴菲特踏入2023年以來第三度減持比亞迪，股權由去年底14.95%降至現時11.87%，現時仍持有1.3億股股份，按照最新239.6元計，這批股份市值約312.2億元。

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記者：李兆明