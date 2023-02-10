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日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求

環球社會熱點 15:57 2023/02/10

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日本政府已決定降格新冠威脅，社會逐漸恢復正常生活。首相岸田文雄宣布，今年春季畢業禮將不會強制要求佩戴口罩。日本據報將再放寬公共交通口罩要求，僅建議在繁忙時段佩戴口罩。

日本或3月解除室內口罩令 民眾自行決定 【下一頁】

岸田文雄周五（10日）表示，由於每所學校都會確保房間通風及實施其他預防措施，因此在今年春季畢業禮上，不再強制要求學生及教師佩戴口罩，但集體唱歌時例外。但他同時呼籲校方，若學生希望繼續佩戴口罩，不要強行要求對方除下。

岸田文雄透露，同日稍後時間將與負責新冠疫情事務的官員開會，制定適用於社會整體的口罩指引，或將於3月中起生效。指引旨在協助個人衡量佩戴口罩的時機，岸田文雄此前亦曾指，將交由民眾自行決定是否佩戴口罩。

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別 【下一頁】

《共同社》引述消息人士報道，日本政府將進一步放寬公共交通口罩指引，僅建議在高峰時段或其他繁忙時段佩戴。雖然日本未曾強制要求民眾戴口罩，但過去3年口罩已成民眾日常。

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責任編輯：李俊儀

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