【歐超聯】宣布80隊多組別新計劃 誓言拯救歐洲球壇

歐洲超級聯賽前年一推出惹起激烈批評，最終在英超「Big 6」退出後擱置。負責籌組歐超聯的A22公司近日空宣稱，聯賽已定立10點基礎架構，包括最多80支球隊參與等，並揚言要拯救「瀕死」的歐洲球壇。

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A22行政總裁賴夏特（Bernd Reichart）周四（9日）在社交平台發文，公司自去年10月起已咨詢近50間歐洲球會，並藉此打造10點歐超超聯的成立原則。當中包括，聯賽最少80隊參與，多組前別賽事﹑沒有永久成員及每季最少14場比賽等。

賴夏特表明，歐超聯為拯救岌岌可危的歐洲球壇而成立，是時候作出改變。他指咨詢期間，不少球會表示根本難以公開批評現有體制，一旦發聲隨時可能面臨懲罰。

賴夏特指全新體制下的歐超聯將是如公開賽形式，各隊憑本國聯賽及歐洲賽事表現獲取晉級資格。他強調，新版歐超聯將有全新及穩定收入來源確保球隊正常營運，同時參賽球會開支亦受限制，只能佔收入固定百分比。

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英國《天空體育新聞》報稱，5間英報球會已表明沒有興趣參與歐超聯，一間倫敦球會高層更形容，歐超聯一切新動向只是紙上談兵，根本是笑話。

西甲賽會主席梅德拉諾（Javier Tebas Medrano）則形容，歐超聯猶如童話故事小紅帽的反派大灰狼，披起開放及唯才主義賽事外衣，內部卻仍然是同樣自私﹑精英主義及充斥貪婪的計劃。

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責任編輯：吳漢培

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