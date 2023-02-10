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持貨滿三年沽貨微賺4萬　海日灣一房678萬售

股樓投資 16:13 2023/02/10

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美聯物業楊浩然表示，大埔海日灣B1座中層H室，實用面積468平方呎，屬一房單位並附有露臺，間隔實用。據悉，原業主套現，故放售單位，開價約698萬元，新買家心儀屋苑樓齡淺，及附有靚裝修，雙方議價20萬元，終以678萬元成交單位，折合實用呎價約14,487元。

原業主於2019年以約674萬元購入物業，持貨滿3年，帳面獲利4萬元，帳面平手沽出。

 

延伸閲讀【有相睇】樓價持續上升 區內客1973萬買THE PARKSIDE四房 較一周前同類成交貴3%

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撰文 : 蔡子俊

海日灣 美聯物業 大埔 中原地產 二手市場 私人屋苑

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