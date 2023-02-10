持貨滿三年沽貨微賺4萬　海日灣一房678萬售

美聯物業楊浩然表示，大埔海日灣B1座中層H室，實用面積468平方呎，屬一房單位並附有露臺，間隔實用。據悉，原業主套現，故放售單位，開價約698萬元，新買家心儀屋苑樓齡淺，及附有靚裝修，雙方議價20萬元，終以678萬元成交單位，折合實用呎價約14,487元。

原業主於2019年以約674萬元購入物業，持貨滿3年，帳面獲利4萬元，帳面平手沽出。

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