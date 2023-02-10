  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出訪中東】李家超：香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書　涉金融、創科、商務等領域

宏觀解讀 14:29 2023/02/10

分享：

分享：

【出訪中東】李家超：香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書　涉金融、創科、商務等領域

由香港特區行政長官李家超率領的中東訪問團，於到訪利雅得、阿布扎比及杜拜期間，促成簽訂13份合作備忘錄（MoU）及協議。李家超指，香港和沙特政府同意啟動促進和保護投資協定的正式談判，阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄，香港與兩地機構總共簽署13份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域，將展開跟進工作，相信會落實實際成果。

長和系屈臣氏拓中東市場【下一一頁】

李家超稱，向中東多國介紹香港優勢，並指香港已重返國際舞台的中心，對方亦非常重視香港「背靠內地、聯通世界」獨地優勢，相信未來會積極擴闊合作空間。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

訪問團透過與當地政商界領袖交流及舉辦大型宣傳活動，展示香港的優勢，促進香港與沙特阿拉伯和阿聯酋之間的經貿關係和文化交流，為香港吸資引才，同時鞏固香港作為中國內地及國際商貿門戶和面向全球的亞洲領先商業和投資樞紐的角色。

13項合作備忘錄（MoU）及協議：
1.    港交所及沙特證交所集團
2.    商湯科技與King Abdullah Financial District （KAFD） （合作意向書）
3.    香港總商會與利雅得商會
4.    善水資本、匯達交通服務、威馳騰汽車（香港）與Nesma Holding Ltd
5.    商湯科技與Sela Company （合作意向書）
6.    和記黃埔港口集團與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區
7.    香港貿發局和迪拜商會
8.    hpa 何設計 、庫瓦、 Catalyst 及馬斯達爾城 （Masdar City）
9.    香港科技園公司及沙迦科技研究創新園  （SRTIP）
10.    香港數碼港與杜拜未來基金會（Dubai Future Foundation）
11.    香港貿發局與沙迦投資推廣署（Invest in Sharjah）
12.    香港貿發局與阿布扎比工商會
13.    香港工業總會與阿布扎比工商會

貿發局主席林建岳表示，中東對全球經濟的影響舉足輕重，對支持「一帶一路」的發展更具有重要的戰略意義，鼓勵阿聯酋和沙特阿拉伯企業善用香港的投資和營商平台的優勢。

相關文章：【出訪中東】香港與沙特阿拉伯簽署6項協議　港交所與沙特證交所簽備忘錄　同行香港代表有哪些？

相關文章：【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 阿布扎比 林建岳 香港貿易發展局 吸資 沙特阿拉伯 阿聯酋 一帶一路 杜拜 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】科技股受壓美團跌4%、騰訊阿里跌2%　渣打升幅收窄　恒指跌逾300點（不斷更新）

下一篇文章

【電動車】韓國電動車電池巨頭SK On傳計劃融資至少124億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【港股市況】科技股受壓美團跌4%、騰訊阿里跌2%　渣打升幅收窄　恒指跌逾300點（不斷更新）
【港股市況】科技股受壓美團跌4%、騰訊阿里跌2%　渣打升幅收窄　恒指跌逾300點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬　成交價逾152萬的Hermès手袋係邊個？（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬　成交價逾152萬的Hermès手袋係邊個？（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款