▲ 【出訪中東】李家超:香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書 涉金融、創科、商務等領域

由香港特區行政長官李家超率領的中東訪問團,於到訪利雅得、阿布扎比及杜拜期間,促成簽訂13份合作備忘錄(MoU)及協議。李家超指,香港和沙特政府同意啟動促進和保護投資協定的正式談判,阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄,香港與兩地機構總共簽署13份合作備忘錄或意向書,涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域,將展開跟進工作,相信會落實實際成果。

李家超稱,向中東多國介紹香港優勢,並指香港已重返國際舞台的中心,對方亦非常重視香港「背靠內地、聯通世界」獨地優勢,相信未來會積極擴闊合作空間。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

訪問團透過與當地政商界領袖交流及舉辦大型宣傳活動,展示香港的優勢,促進香港與沙特阿拉伯和阿聯酋之間的經貿關係和文化交流,為香港吸資引才,同時鞏固香港作為中國內地及國際商貿門戶和面向全球的亞洲領先商業和投資樞紐的角色。

13項合作備忘錄(MoU)及協議:

1. 港交所及沙特證交所集團

2. 商湯科技與King Abdullah Financial District (KAFD) (合作意向書)

3. 香港總商會與利雅得商會

4. 善水資本、匯達交通服務、威馳騰汽車(香港)與Nesma Holding Ltd

5. 商湯科技與Sela Company (合作意向書)

6. 和記黃埔港口集團與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區

7. 香港貿發局和迪拜商會

8. hpa 何設計 、庫瓦、 Catalyst 及馬斯達爾城 (Masdar City)

9. 香港科技園公司及沙迦科技研究創新園 (SRTIP)

10. 香港數碼港與杜拜未來基金會(Dubai Future Foundation)

11. 香港貿發局與沙迦投資推廣署(Invest in Sharjah)

12. 香港貿發局與阿布扎比工商會

13. 香港工業總會與阿布扎比工商會

貿發局主席林建岳表示,中東對全球經濟的影響舉足輕重,對支持「一帶一路」的發展更具有重要的戰略意義,鼓勵阿聯酋和沙特阿拉伯企業善用香港的投資和營商平台的優勢。

相關文章:【出訪中東】香港與沙特阿拉伯簽署6項協議 港交所與沙特證交所簽備忘錄 同行香港代表有哪些?

相關文章:【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判 李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市(第二版)

編輯:陳韻妍