  • 24°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍

科技 14:51 2023/02/10

分享：

分享：

儘管是尚未整合ChatGPT技術的iOS版Bing，下載量也在一周之內飆升10倍。

Microsoft與Google圍繞著ChatGPT AI技術的競爭，日前以出乎意料的方式揭開序幕。Google2月8日在巴黎舉行AI發布會，向外界披露AI聊天機械人Bard時，因為在韋伯太空望遠鏡的問題上有失誤，市值一夜蒸發近千億美元。

另一邊的Microsoft，就因為公布新版Microsoft Bing及Microsoft Edge有ChatGPT AI技術「加持」，成功引起外界關注。據研究機構data.ai數據，儘管是尚未整合ChatGPT技術的iOS版Bing也因此受惠，下載量在一周之內飆升10倍。

數據顯示，原本iOS版Bing App的下載量在Microsoft記者會前並不理想，在美國App Store下載量僅位於第160名，但目前Bing已登上第12名，並名列第2大生產力App。

【Microsoft Bing實測】外媒實測新版搜尋引擎Microsoft Bing　模仿人類對答配合emoji更聰明？

【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂

Microsoft稱，新版Bing採用的是升級版的AI語言模型，比ChatGPT目前使用的功能更強大，能提升搜尋相關性及準確度，利用最新的資訊以及帶有註釋的答案，更好地回答用戶的搜尋提問。在2月8日開始已提供新版Bing桌面版，惟目前仍處於有限預覽狀態，想嘗試新AI功能的用戶就必須首先加入候補名單。官方表示，未來幾周將會從候補名單邀請「數百萬」用戶加入。

責任編輯：張寶燕

全新HomePod第2代已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試！想了解更多，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】第2代HomePod開箱　對比上一代有咩唔同？
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
今日
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
今日
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險
今日
【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
2023/02/09
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示

你可能感興趣

【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
今日 12:08
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
今日 13:51
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險
今日 09:00
【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險
人工智能 手機Apps Google Microsoft 美國 巴黎 機械人 iOS App Store

上一篇文章

【香港創科】數碼港與迪拜未來基金會　簽署合作備忘錄　豐富創科生態圈

下一篇文章

【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布
【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布
【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地
【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地
【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起
【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起
【迎戰ChatGPT AI】Google聊天AI Bard答錯問題　發言人：突顯審慎測試重要
【迎戰ChatGPT AI】Google聊天AI Bard答錯問題　發言人：突顯審慎測試重要
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂
【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款