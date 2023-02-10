【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍

▲ 儘管是尚未整合ChatGPT技術的iOS版Bing，下載量也在一周之內飆升10倍。

Microsoft與Google圍繞著ChatGPT AI技術的競爭，日前以出乎意料的方式揭開序幕。Google2月8日在巴黎舉行AI發布會，向外界披露AI聊天機械人Bard時，因為在韋伯太空望遠鏡的問題上有失誤，市值一夜蒸發近千億美元。

另一邊的Microsoft，就因為公布新版Microsoft Bing及Microsoft Edge有ChatGPT AI技術「加持」，成功引起外界關注。據研究機構data.ai數據，儘管是尚未整合ChatGPT技術的iOS版Bing也因此受惠，下載量在一周之內飆升10倍。

數據顯示，原本iOS版Bing App的下載量在Microsoft記者會前並不理想，在美國App Store下載量僅位於第160名，但目前Bing已登上第12名，並名列第2大生產力App。

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Microsoft稱，新版Bing採用的是升級版的AI語言模型，比ChatGPT目前使用的功能更強大，能提升搜尋相關性及準確度，利用最新的資訊以及帶有註釋的答案，更好地回答用戶的搜尋提問。在2月8日開始已提供新版Bing桌面版，惟目前仍處於有限預覽狀態，想嘗試新AI功能的用戶就必須首先加入候補名單。官方表示，未來幾周將會從候補名單邀請「數百萬」用戶加入。

責任編輯：張寶燕

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