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【電動車】韓國電動車電池巨頭SK On傳計劃融資至少124億

股市 14:03 2023/02/10

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【電動車】韓國電動車電池巨頭SK On傳計劃融資至少124億

有外電引述消息指，南韓電池大廠SK Innovation旗下電動汽車電池業務SK On已開始新一輪融資，目標籌集2萬億至3萬億南韓圜（約124億至186億港元），集資計劃將主要針對國際投資者，料最早3月底完成融資。

SK On去年12月獲母企SK Innovation投資2萬億南韓圜，並從私募基金Korea Investment Private Equity等籌集8000億南韓圜（約49.7億港元），當時公司估值達到22萬南億圜（約1366億港元）。

報道引述SK On發言人指，不會就估值發表評論，但表示，作為去年籌資的一部分，SK On預計今年從私募股權基金將額外籌集5000億南韓元（約31億港元），但說尚未確定最新籌款的金額和時間表。

SK Innovation周二（7日）表示，儘管該公司扭虧為盈所需的時間比預期的要長，但今年將把支出重點放在增長SK On上，又稱SK On 在第四季度佔集團收入的15%。

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編輯：李哲毅

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