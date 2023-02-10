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【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由

科技 13:51 2023/02/10

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一名Twitter高級工程師在最近的Twitter內部會議期間告知Elon Musk，其Twitter平台上的人氣正在下降，被Elon Musk當場解僱。（法新社資料圖片）

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，隨即掀起裁員潮，綜合外電最新消息，Twitter已有近八成員工離職，全職的工程師剩下550人。然而，「Twitter 2.0」的內部混亂仍未完結，據《The Verge》今（10日）報道指，一名Twitter高級工程師在最近的Twitter內部會議期間告知Elon Musk，其Twitter平台上的人氣正在下降，被Elon Musk當場解僱。

Elon Musk的Twitter帳號瀏覽量在近幾個月以來持續下降，報道引述知情人士表示，Elon Musk在周二會見了Twitter的幾名工程師，討論他的個人帳號在Twitter上的瀏覽量統計。

上星期，Elon Musk暫時將其Twitter個人帳號設為「Private」狀態，測試能否藉此增加Twitter推文的瀏覽量。知情人士透露Elon Musk在會上提及有關測試時，向員工表示測試結果荒謬：「我有超過1億粉絲，但發布的內容僅幾萬次曝光。」

員工向他展示帳戶互動的內部資料以及Google Trends圖表。去年4月，Elon Musk在搜尋排名中處於受歡迎程度「高峰」，得分為100。惟時至今天，有關得分僅為9。另表示Elon Musk的人氣可能因為在收購Twitter之後沒有考慮公眾利益，因此下降。結果Elon Musk卻立即對這名工程師說，他被解雇了。

此前，Elon Musk亦曾經安排工程師們調查，他在Twitter上觸達用戶的能力會否因Twitter演算法存有潛在問題而受限制。惟經工程師們調查後發現，無任何證據表明該演算法對他有偏見。

目前Elon Musk和Twitter的發言人尚未對此作出回應。

責任編輯：張寶燕

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