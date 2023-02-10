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特朗普回歸在望？ Meta證FB與IG解封帳戶

環球社會熱點 14:05 2023/02/10

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美國前總統特朗普（Donald Trump）因國會山莊暴動事件，被Meta旗下社交平台Facebook及Instagram封殺超過兩年。Meta近日證實，已解封特朗普的FB及IG帳戶。有特朗普幕僚表示，團隊會利用平台加強宣傳競選總統。

特朗普與拜登2024再爭總統？ 美國民眾不支持 【下一頁】

FB與IG母公司Meta早前已宣布，特朗普在兩個平台的帳戶將會解封。Meta周四（9日）確認，特朗普的帳戶經過兩年封鎖後已恢復。

大批特朗普支持者湧到帳戶被封前最後一個帖文留言，祝賀對方回歸兩個平台。Meta表示，如果特朗普在兩年內再次違反平台規定，帳戶將再次被封鎖。

黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」 【下一頁】

一名現任特朗普幕僚向美國有線新聞網絡（CNN）透露，雖然特朗普從未如使用另一社交平台Twitter般，熱衷地經營FB及IG帳戶，但團隊會尋找機會，利用FB的廣告功能，宣傳特朗普角逐總統。

幕僚表明，FB與IG是十分重要的競選經費募集工具，亦能透過平台接近眾多潛在支持者。特朗普的FB及IG分別有多達約3,200萬及2,345萬粉絲。

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責任編輯：吳漢培

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