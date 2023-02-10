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【BTS】捧紅防彈少年團BTS母企HYBE　26億入主競爭對手SM娛樂　SM娛樂彈16%

股市 13:15 2023/02/10

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【BTS】捧紅防彈少年團BTS母企HYBE　26億入主競爭對手SM娛樂

南韓天團防彈少年團（BTS）經理人公司HYBE（韓：352820）公布，將收購競爭對手、SM娛樂（041510）第一大股東兼創辦人李秀滿持有SM娛樂的14.8%股份，涉資4228億韓圜（約26億港元），HYBE將成為SM娛樂的最大股東。

HYBE向李秀滿購入14.8%股份

HYBE同時表示，將以每股12萬韓圜的價格，向SM娛樂小股東收購股份，收購價與收購李秀滿股份的價格相同。HYBE稱，希望透過與小股東接洽，令持股增至25%，真正取得公司經營權。

受收購消息刺激，HYBE周五股價上升逾6%，SM娛樂更大升約16%。

HYPE：認同李秀滿的經營方向

被譽為「K-pop教父」的李秀滿於1995年成立Star Museum（簡稱SM），李秀滿原先持有SM娛樂18.46%股權，第二大股東則為網絡巨頭Kakao，持股9.05%。

HYBE在收購聲明指，他們認同李秀滿的經營方向，未來將與SM娛樂合作，提高兩家企業在市場的影響力。

HYBE旗下除有BTS外，還有SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ENHYPEN、NewJeans等藝人。至於SM娛樂旗下則有少女時代、東方神起、SUPER JUNIOR等藝人。

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