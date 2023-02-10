高比拜仁MVP球季波衫4524萬成交 拍賣史上第二貴

美國NBA著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）離世已近3年，各地球迷依然非常懷念這位一代籃球巨星。近日，高比拜仁獲得賽季最有價值球員（MVP）的一件球衣拍賣，並以580萬美元（約4,524萬港元）高價成交，成拍賣史上第二貴球衣。拍賣行拒絕透露買家資料。

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高比拜仁於2007年至2008年球季成為常規賽MVP，當年他曾身披的球衣於周四（9日）拍賣，拍賣行蘇富比指，高比拜仁當屆25場比賽中，有穿著今次拍賣的球衣作賽。結果，球衣拍出580萬美元高價，成拍賣史上第二貴。

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高比拜仁在1996至1997年賽季比賽所穿，並附有其親筆簽名的籃球衣，在2021年亦以370萬美元（約2,886萬港元）高價成交。

蘇富比街頭服飾及現代收藏品負責人Brahm Wachter發表聲明指，很自豪能保持籃球三巨頭，高比拜仁、米高佐敦（Michael Jordan，簡稱MJ）和勒邦占士（LeBron James）在比賽中穿戴體育用品的拍賣記錄。

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蘇富比此前預料，球衣將以500萬（約3,900萬港元）至700萬（約5,460萬港元）成交，最終結果符合預期。但蘇富比拒絕就拍下球衣的買家置評。

蘇富比去年9月時拍賣米高佐敦於2020年播出的紀錄片《Last Dance》中，1998年球季內所穿的球衣，結果以1,010萬美元（約7,878萬港元）成交，創下拍賣紀錄。

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責任編輯：李俊儀