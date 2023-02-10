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【TSLA】Tesla中國Model Y加價2000人幣　減價帶動1月中國電動車市佔率升至逾12%

股市 12:32 2023/02/10

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【TSLA】Tesla中國Model Y加價2000人幣　減價帶動1月中國電動車市佔率升至逾12%

Tesla（美：TSLA）今年初在全球各地減價，但香港區售價則未有調整。不過，經過一連串的減價活動後，Tesla首度調高在中國Model Y後輪驅動型號的售價。據Tesla中國官網顯示，Model Y加價2000元（人民幣，下同），售價升至26.19萬元。

受減價促銷帶動，Tesla中國1月銷量按月增18.4%至6.6萬輛，按月增18.4%，在內地電動車市場佔有率由去年12月的9%，升至上月的12.5%。

現時中國Model Y的交付周期為2至5星期，1月減價前交付期為1至4星期。

Tesla早前指，將於未來2個月擴大在上海廠房的產能，以應對減價後需求大幅上升。

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla 中國
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