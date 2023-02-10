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【俄羅斯礦企】鐵貨料去年轉蝕逾9000萬美元　上季K&S礦場產量按季跌逾1成

股市 12:30 2023/02/10

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【俄羅斯礦企】鐵貨料去年轉蝕逾9000萬美元　上季K&S礦場產量按季跌逾1成

香港上市的俄羅斯礦石開採商鐵貨 （01029） 發公告指，預計2022年全年虧損9000萬至1億美元，而2021年同期則賺1.34億元，原因是期內錄得大額資產減值虧損，同時鐵礦石市價大幅減少等。

鐵貨預計去年轉蝕，集團解釋，2022年上半年就俄羅斯遠東地區K&S礦場計提資產減值虧損撥備1.13億美元，目前正評估截至2022年12月31日是否須就資產減值虧損額外撥備或撥回。

鐵精礦價格下跌 俄羅斯盧布升值

鐵貨又稱，K&S產品售價是經參考含鐵量65%鐵精礦的普氏國際現貨價格後釐定。去年含鐵量65%鐵精礦的平均普氏現貨價格為每噸139美元，按年降25.3%。

另外俄羅斯盧布升值，對經營利潤率造成負面影響，以及由於地緣政治問題，俄羅斯於2022年的平均通脹率為18.1%，導致成本水平上升。

產能12月恢復正常水平

鐵貨又披露，第四季俄羅斯K&S礦場產量按季跌10.5%，主要由於鐵礦石價格疲弱，K&S於11月暫時縮減營運規模。產能已於12月恢復正常水平，上季銷量按季下降1.4%。另外，集資繼續準備Sutara礦床，旨在於2023年下半年開始開採Sutara礦石。

鐵貨稱，此前獲MIC斥1900萬美元認購股份，去年第四季末，淨負債減少至4160萬美元，按季減少1010萬美元；現金結餘減少至3690萬美元，按季少91萬美元，主要由於年末營運資金變動。

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編輯：李哲毅

港股 鐵貨（01029）
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