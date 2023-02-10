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【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯

環球政治 12:10 2023/02/10

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俄羅斯一直被傳，有意在與烏克蘭戰爭一周年時發動新一輪攻擊。烏克蘭官員指出，俄軍在向烏克蘭東部部署多達50萬兵力及數以千計武器裝備，意圖10日內揮軍，全面佔領頓巴斯地區（Donbass）。

美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構 【下一頁】

烏克蘭匿名軍官透露，俄軍近日估計已動員1,800架坩克﹑近4,000輛裝甲車及2,700套火炮系統等大批武器裝備。烏軍預計，俄國將在未來10日內將發動新一輪大型攻勢。軍官更表示，俄軍不打算理會戰場死傷人數，估計今次攻勢比一年前更猛烈。

即將被撤換的現任防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）早前亦表示，俄羅斯準備投入30萬至50萬兵力，在未來數周內發動進攻。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器 【下一頁】

美國紐約時報引述美方及西方官員報稱，俄烏戰爭至今，接近20萬名俄軍陣亡。據烏克蘭國防部數據，已有逾13.5萬名俄軍喪生。

烏克蘭官員及外國分析師預計，俄國正聚集軍事力量，尋求在戰爭一周年前發起大規模攻擊，反擊烏軍收復的地區，並希望確保獲得一場勝利。專家相信，俄軍將集中攻打頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）。

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責任編輯：吳漢培

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