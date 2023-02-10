▲ 【恒指季檢】中金列出11隻潛在染藍大熱 24間公司或納港股通（附名單）

恒指公司將於2月24日公佈半年度審議結果，中金發表報告列出11隻潛在藍籌股，包括快手 （01024） 、京東健康 （06618） 、理想汽車 （02015） ，同時預計24間公司有望納入港股通，包括嗶哩嗶哩 （09626） 、歐舒丹L'OCCITANE （00973） 、新秀麗 （01910） 、衛龍 （09985） 等。

今年港股經歷大幅反彈後回落，中金指出，近期在南向資金大幅流出、中美關係再現波瀾、以及春節期間經濟活動修復並未超預期等因素共同影響下，市場出現了一定獲利回吐的跡象，但認為，當前市場的盤整更多是反彈過程中的暫歇，而並非趨勢逆轉。

恒指擴容慢過預期

中金估算，快手、京東健康、理想汽車、京東物流 （02618） 、思摩爾國際 （06969） 、商湯 （00020） 、華潤電力 （00836） 、中國飛鶴 （06186） 、百濟神州 （06160） 、嗶哩嗶哩 （09626） 與金蝶國際 （00268） 等排在恒生指數順位前列，有可能成為納入的潛在候選者。

不過中金「戴頭盔」指，歷史經驗表明實際結果可能上述簡單基於順位的篩選存在較大出入，例如快手、京東健康與金蝶等在過去數次預測中都排在前列，但最終都未能被納入。報告提到，恒指擴容速度整體慢於預期，當前恒指成分股為76隻，仍未達成80隻的階段性目標。

去年底起放寬在港主要上市外國公司納入港股通

中金估計24隻股票符合或納入港股通的標準，包括嗶哩嗶哩、歐舒丹、新秀麗、衛龍 （09985） 、山高控股 （00412） 、星空華文 （06698） 、思派健康 （00314） 、3D MEDICINES （01244） 、龍光集團 （03380） 、博安生物 （06955） 、京東方精電 （00710） 、高偉電子 （01415） 、金山雲 （03896） 、高視醫療 （02407） 、業聚醫療 （06929） 、飛天雲動 （06610） 、新特能源 （01799） 、上美股份 （02145） 、健世科技 （09877） 、友聯租賃 （01563） 、協合新能源 （00182） 、中國心連心化肥 （01866） 、陽光保險 （06963） 和特海國際 （09658） 。

另外，可能有15隻股票因為市值小於50億元不符合恒生綜指的條件而被移出港股通。中金又補充，去年底當局宣布，除了滬港通也可以納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股外，在港主要上市外國公司股票也可獲得納入，故歐舒丹與新秀麗等在港上市外國公司也或將入選。

中金：估值修復接近完成 上漲行情尚未結束

前景展望方面，中金預計，市場短期或維持盤整，以消化已經計入的預期並等待新的催化劑的到來，包括國內經濟增長修復更多的積極信號、更多的穩增長政策出台以及美國通脹消息向好等因素。報告稱，在風險溢價修復結束（第一步，去年11月完成）和估值修復接近完成（第二步，目前進行中）後，盈利預期將對接下來市場的反彈路徑和上漲空間起到更為重要的影響。

中金認為市場的上漲行情尚未結束，基準情形下更多類似2019年，即盈利溫和增長（6%-10%）推動下，市場在快速修復後逐步轉向結構性機會。

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記者：李哲毅