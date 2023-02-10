▲ 【業績｜旅遊股】Expedia上季少賺36%兼遜預期 預計2023年旅遊業需求向上

旅遊預約平台Expedia（美：EXPE）公布上季業績，期内錄得1.77億美元純利，按年跌36%；收入按年升14.9%至26.2億美元，低於市場預期的27億美元；每股經調整盈利1.26元，低於市場預期的1.67元。

2022年全年計，期內純利錄得3.52億美元，而2021年虧損2.69億美元；收入按年漲36%至116.7億美元；每股經調整盈利6.79美元。

Expedia股價在美股盤後一度跌8%。

以業務劃分， 住宿收入佔總收入77%，上季收入按年增18%至20.14億美元，受惠於入住間夜數增長近20%；航空業務收入按年增44%至9300萬美元；廣告及媒體收入按年升15%至1.76億美元，主要受惠於 Expedia Group Media Solutions 增長；受 汽車收入下降拖累，其他業務收入下降4%至3.35億美元。

Expedia行政總裁Peter Kern表示，上季業績受惡劣天氣影響，但旅遊需求仍然強勁及持續增加，集團上季的預訂毛收入為205億元，按年上升17%。不過Kern稱，旅行需求仍然相當強勁，對2023年的開局感到滿意，財務總監Julie Whalen表示，與2019年相比，今年1月份的總預訂量增長了20%。

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記者：伍鍵文