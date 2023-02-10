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【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入

科技 12:08 2023/02/10

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新一輪ChatGPT AI競賽更有望顛覆Microsoft廣告業務模式，帶來巨額收入。圖為Microsoft行政總裁Satya Nadella。

ChatGPT AI技術面世，科企Microsoft亦看準其AI技術發展潛力投資，並將技術整合成Microsoft新版搜尋引擎Bing和瀏覽器Edge，挑戰Google霸主地位，同時為新一輪AI競賽揭開序幕。對Microsoft而言，新一輪ChatGPT AI競賽更有望顛覆廣告業務模式，帶來巨額收入。

據外媒《Business Insider》指，Google自成立近25年以來，一直主導搜尋及搜尋廣告市場，並引述Jefferies的分析師反映，目前Microsoft搜尋廣告市場所佔份額極小：「去年的廣告收入接近180億美元，遠遠低於Google去年的2,240億美元的廣告總收入。」

然而，最新數據亦反映，Google去年第4季的廣告收入為590億美元，相比2021年同期跌3.6%。報道指，在廣告商更加節儉的時候，下跌趨勢將會是Google的重大擔憂。

Google Bard開局失利　Microsoft有望追上

另加上Google近日推出迎戰ChatGPT AI技術的AI機械人Bard時，開局失利，Bard在宣傳影片中答錯問題，引發各界質疑Google的AI工具尚未做足準備，恐怕會輸給競爭對手微軟。有言Microsoft同時可乘機大打價格戰，並以更具搜尋效率的新版Bing突圍，甚至搶走對手的廣告客戶。

Microsoft財務長Philippe Ockenden日前指出，新版Bing將有助令廣告更加個性化和有效投放。他補充：「搜尋廣告市場份額每增加1個百分點，我們的廣告業務就會獲得20億美元的收入機會。」  

責任編輯：張寶燕

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