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【丹麥王室】女王將接受大手術 康復後會減少履行公務

環球社會熱點 12:30 2023/02/10

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丹麥王室早前傳出內部不和，年屆82歲的女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）近日更傳出身體健康問題。丹麥王室發表聲明表示，瑪格麗特二世將於本月稍後時間接受大手術，治療背部問題。丹麥王室亦指，瑪格麗特二世需要住院一段時間等待康復，過後將減少公務。

港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面 【下一頁】

丹麥王室周三（18日）在官網上發表聲明，指瑪格麗特二世一直受背部健康問題影響，近期情況有所惡化。在咨詢專家意見後，她決定接受大型手術。手術將於本月22日舉行，瑪格麗特二世其後亦會留院，需要更多時間等待康復。

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丹麥王室承認，手術令瑪格麗特二世近期未能履行公務，相關公務會被推遲、取消或交由其他王室成員代替出席。聲明亦指，瑪格麗特二世康復後履行公務數量亦會減少。

被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字 【下一頁】

瑪格麗特二世是現今在位時間最長的君主，她去年9月決定取消次子約阿基姆王子（Prince Joachim） 4名子女「殿下」（HRH）頭銜，今年初正式生效。4人改稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency），但王位繼承順序不變。

惟做法引起次子一家質疑，約阿基姆更直言事態突然，此舉懲罰其4名子女，並指公開後5日前才得悉事件。瑪格麗特二世事後透露，當她作出剝奪4名孫輩頭銜的決定後，為王室内部的裂痕感到難過。

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責任編輯：李俊儀

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