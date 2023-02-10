▲ 【芯片大戰】研究：AMD上季搶佔逾3成x86 CPU市場 英特爾佔有率持續流失

電腦行業研究機構Mercury Research發表報告指，超微半導體（美：AMD）上季持續從競爭對手英特爾（Intel，美：INTC）搶走部分市佔率，報告指出，上季AMD的x86架構CPU市佔率從一年前的28.5%拉升至31.3%，英特爾Intel則降至68.7%。另外，英國芯片技術公司Arm增長則有所放緩。

PC芯片市道放緩

Mercury Research 總裁Dean McCarron表示，這是PC芯片市場自1980年代以來最嚴重的低迷時期，也可能是該行業歷史上最嚴重的低迷時期。

McCarron解釋，消費者疫情期間搶購個人電腦（PC）和手提電腦（laptop）以便在家工作後，通脹上升及經濟不確定性的情況下購買速度放緩。

AMD及英特爾榮辱互見

然而PC市場放緩，對AMD及英特爾的影響卻截然不同。AMD上季收入56億美元超預期，反觀英特爾承認上季財報表現不佳，預計今季將錄虧損，更須逼使員工大幅減薪。此外，蘋果Mac系列銷售放緩，而 Mac 使用的 PC 晶片正是採用 Arm 架構所設計出來的。

Mercury 表示，Arm 架構PC芯片受到蘋果自研芯片帶動，以及高通公司（Qualcomm，美：QCOM）最近推出Windows專用PC芯片，目前佔 整體PC芯片市場份額的13.3%，低上季的14.6%，但仍高於一年前的10.3%。

相關文章：

【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限 限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口 最快今年春季啟動

編輯：李哲毅