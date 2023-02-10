【土耳其地震】聯合國促制裁不應壓過救災 首援助隊伍入敘北

土耳其日前發生連續兩次大地震，造成當地與鄰國敘利亞死傷慘重。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲，制裁不應阻礙救災，促請更多援助部隊前往敘利亞北部﹑反抗軍控制區域。同時，首次救援部隊進入敘利亞北部。

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古特雷斯周四（9日）表示，希望探討能夠加大向受大地震影響的敘利亞北部援助。他亦希望安全理事會能夠達成共識，讓更多援助資源不止透過一地邊境穿越進入敘利亞北部。古特雷斯表明，現時不應有任何制裁阻礙救援敘利亞災民。

古特雷斯指出，眾多非聯合國團體已準備好援助資源，隨時可以透過其他邊境地區進入敘利亞北部救災。

2014年起，在安理會授權下，聯合國向敘利亞北部提供人道援助的運輸途徑只有經土耳其南部。因此，古特雷斯希望安理會能臨時擴大授權，允許更多援助能經其他邊境地區進入災區，惟估計敘利亞政府的盟友俄羅斯會反對動議。

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同日，6架載有救災物資的貨車穿越唯一獲授權進入敘利亞北部的通過，是地震發生以來首次有救援隊伍進入當地。土耳其表示，正與敘利亞政府商討，加開兩條邊境通道，接收更多救災物資。

世界衛生組織警告，如救災援助未能及時，敘利亞北部可能面臨死亡人數急升。世衛意外處理主管Robert Holden表示，現時眾多災民在空曠且惡劣﹑缺乏食水﹑能源與電力的環境下等候救援。

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責任編輯：吳漢培