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【迷你倉銷情】時昌發展街舖＋細儲物櫃　利潤年增1成

商業 10:50 2023/02/10

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三年疫情影響了不少行業，不過時昌迷你倉可說是疫市奇葩，縱使新客戶增長放緩，但舊客流失率不高，加上部分業主願意減租，故此每年利潤仍有1成增長，此外，時昌更趁著租務優勢發展地舖生意，省卻部分網上宣傳費用之餘，更吸納了一批新客。

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時昌迷你倉創立於2001年，堪稱行內第一人，「當時我爸爸的膠袋廠沒有生意，要結業，為了幫補家計，我們將工廠分為幾個房間，開始租給別人存貨。」時昌迷你倉創辦人時景恒（Kevin，上圖右）說。當年他剛畢業，還在找工作，「後來發現迷你倉在外國是一門生意，於是我就放棄找工作，專心發展迷你倉。」

事業發展可謂一帆風順，見生意大有可為，時昌不斷在擴充，至2016年高峰期達到66間迷你倉，「我們主要租用工廠大廈，租金比商業大廈便宜2至3倍。」時昌迷你倉董事陳果華（Matthew，上圖左）說，在疫情期間有租務優勢，生意沒有明顯跌幅，「疫情以來客人提升了約6%，每年利潤增加1成。」

發展小型儲物櫃生意

不過網絡世代還是給時昌帶來了一些挑戰，「以前我們很依賴Google及Facebook等網上宣傳，不過他們的廣告費愈來愈貴，就像『迷你倉』這個關鍵詞，三年間在Google Search的價錢就上升了15至20%，平均要逾3,000元才找到一個真正的付費客戶。」Kevin稱。

改變策略是必須的，Matthew說：「因為經濟不好，街舖這幾年的租金下跌了5至6成，於是我們租用更多旺區的街舖，發展25呎小型儲物櫃（Locker）生意，現在客人不一定要去到偏遠的工廠大廈去拿東西，我們可以將客戶的整個Locker搬到地舖，這樣就方便多了。」發展旺區地舖之後，女租客亦不用擔心治安問題。

另外就是人才問題，「以前做網上生意很依賴Digital Marketing的同事，但隨著近年的移民潮，招募這些人才就更困難。」添置地舖之後，他們轉聘更「貼地」的銷售人員，一樣做到生意。現時時昌的客人4成是舊客，5成來自Google等網上渠道，另外有1至2成是來自街舖。

移民潮令增長放緩

移民潮會影響迷你倉生意嗎？「移民潮的確令我們的增長放緩，有人會取消租倉，亦有人會租倉放置搬家雜物，最後是打和。」為了增加利潤，時昌選擇加租，「經濟不好，只能輕微加價，每年加幅約在3至4%。」此外，他們亦會在租務欠佳的地點進行調動，將所有迷你倉集中在某一兩層，空出的樓層可以退租。

近年產品數碼化，原來亦對迷你倉生意造成影響，「以前的客人平均會租100呎倉，現在因為很多東西都數碼化（例如音樂、書本、遊戲都已經放上網）和淘寶化（價錢便宜的東西可直接丟棄），再加上迷你倉租金每年提升，令不少人都改租25呎倉，這亦是時昌改做地舖Locker的原因之一。

展望未來，Kevin表示會趁著低樓價，自置多一點物業發展迷你倉生意，他期望隨著香港經濟穩定、人口增長，生意會穩步上揚。

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本報記者：歐陽佩

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