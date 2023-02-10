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【數據點睇】中國1月CPI按年上升2.1% 數字低於市場預期

股樓投資 10:44 2023/02/10

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國家統計局於周五（10日）公布1月份居民消費價格指數（CPI）按年上升2.1%﹐漲幅較上月擴大0.3個百分點，主要因春節效應及疫情防控優化的影響，但數字仍低於市場預期的2.2%。據測算，在1月CPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.3個百分點，新漲價影響約為0.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

其中，食品價格上漲6.2%，漲幅比上月擴大1.4個百分點，影響CPI上漲約1.13個百分點。食品中，鮮菌、鮮果和鮮菜價格分別上漲15.9%、13.1%和6.7%。非食品價格上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約0.98個百分點。非食品中，能源價格上漲3%，漲幅比上月回落2.2個百分點。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，居民消費價格有所上漲。按月計，CPI由上月持平轉為上漲0.8%。其中，食品價格上漲2.8%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.52個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.25個百分點。受節前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、寵物服務、車輛修理與保養、美發等價格均有上漲，漲幅在3.8%至5.6%之間。

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責任編輯：林衛

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