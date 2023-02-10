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【券商點睇】展望去庫存拉動DIY需求 創科目標睇140元

股樓投資 11:31 2023/02/10

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興證國際預計，創科實業（00669）旗下MILWAUKEE、RYOBI、地板護理和清潔業務去年下半年收入分別按年增20%，以及下跌5%和12%。MILWAUKEE得以維持較高增速主要受益於美國疫後工程量積壓。盡管在2022年大宗商品價格高企下，公司仍能通過持續的新品推出及供應鏈能力，料去年實現毛利率按年0.5個百分點增長，全年毛利率將為39.3%。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

2023年展望，預計公司將在2023年實現總收入10.5%的按年增幅，毛利率按年提升0.5個百分點。其中，MILWAUKEE全年預計維持中雙位數增速，RYOBI預計維持中單位數增速，在供應鏈終中斷情況好轉及主動去庫存後，有望拉動DIY電動工具及家電銷售，同時消費者信心回暖亦將帶來正面刺激。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

興證國際指出，MILWAUKEE系列產品已做到無繩PRO領域市佔率第1名，將持續受益於產品矩陣擴大帶來的平台領先優勢，並將成為2022至2023年驅動公司成長的主要因素，收入佔比預計將從2022年上半年的58%持續提升至下半年的65%。該行預計，2022至2024年純利按年增幅分別為9%、11.8%及19.4%。維持「增持」評級，目標價140元。

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責任編輯：林衛

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