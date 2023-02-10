  • 21°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介華潤電力、百勝中國 　並分析受壓股港燈

股市 12:35 2023/02/10

分享：

分享：

恒生指數中午收報21237點，跌387點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華潤電力 （00836） 、百勝中國 （09987） ，並分析受壓股港燈 （02638） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介華潤電力、百勝中國 　並分析受壓股港燈

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺
2023/02/02
【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
2023/02/03
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
2023/02/07
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
2023/02/08
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易
2023/02/09
【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺
12:30 2023/02/02
【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
12:30 2023/02/03
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
12:30 2023/02/07
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易
2023/02/09
【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
2023/02/08
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
2023/02/07
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
2023/02/03
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺
2023/02/02
【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺
石鏡泉 港燈－SS（02638） 華潤電力（00836） 百勝中國（09987） 電力 港燈 經濟 指數 指數期貨 恒生指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】科技股受壓美團5%、阿里巴巴跌3%　渣打升8%破頂　恒指半日跌387點、科指跌4%（不斷更新）

下一篇文章

【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購　中午前升8.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元
【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬　成交價逾152萬的Hermès手袋係邊個？（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬　成交價逾152萬的Hermès手袋係邊個？（多圖）
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購　中午前升8.3%
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購　中午前升8.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款