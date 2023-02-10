【中國經濟】中國1月CPI升2.1%　PPI跌0.8%

▲ 【中國經濟】國家統計局：中國1月CPI升2.1% PPI跌0.8%

中國國家統計局公布，1月中國居民消費價格指數（CPI）按年升2.1%，按月增0.8%，符合預期。其中食品價格漲，非食品價格升1.2%；消費品價格上揚2.8%，服務價格增1.0%。

當局指，今年1月，食品菸酒類價格按年上漲4.7%，影響CPI上漲約1.33個百分點，其中，豬肉價格按年下降10.8%，降幅比上月擴大2.1個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.25個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，1月居民消費價格有所上漲。據測算，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；出行及文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊價格分別上漲20.3%、13.0%、10.7%及9.3%。

1月PPI繼續下跌、遜預期

另外，受國際原油價格波動及國內煤炭價格下行等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌0.8%，遜於市場預期下跌0.5%，按月下則降0.4%。

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記者：伍鍵文