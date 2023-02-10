【券商點睇】2023年增長由高端化驅動 華潤啤酒利潤率有望擴張

浦銀國際指出，隨着疫情後餐飲行業復甦與消費力回升，中國啤酒行業有望繼續高端化步伐。在這假設下，預測喜力將在2023年維持30%左右的增速，而次高端產品的增速有望大幅提升。除了產品結構的提升，華潤啤酒（00291）將對部分產品進行提價，以進一步抵銷原材料方面的壓力。

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該行又預計，華潤啤酒今年收入增長主要來自於平均單價的按年提升，而銷量基本維持按年持平或小幅增長。利潤率方面，相信提價與結構優化的幫助，足以抵銷成本上的壓力，同時帶來毛利率的按年擴張。考慮到單價提升帶來的正槓桿效應，預測今年核心經營利潤率按年擴張2.3百分點。

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由於去年11至12月疫情形勢嚴峻對銷售的影響，該行略微下調華潤啤酒2022年的盈利預測，但基本維持2023與2024年的盈利預測。基於2023年EV/EBITDA在25倍的估值水平，上調華潤啤酒的目標價至75.6元，維持「買入」評級，依然是該行在啤酒行業的首選。

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責任編輯：林衛