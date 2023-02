香港仁人家園與Credit Suisse APAC Foundation再度合作 共同為居於菲律賓的低收入家庭提供綠色且可負擔的小額信貸

香港仁人家園繼續於亞太地區推動舉措,以建立更公平的住房市場及使低收入家庭更易獲得有彈性的住所。Credit Suisse APAC Foundation於11月延長了與香港仁人家園的合作夥伴關係,為期3年,以進一步支持居住於菲律賓的低收入家庭可獲得小額信貸,從而促進採用環保和抗災住房材料。

透過是次合作,Habitat for Humanity's Terwilliger Center for Innovation in Shelter 將於菲律賓建設金融機構,以可持續地把以客戶為中心的綠色住房融資產品納入其長期業務計劃。此舉措於該國家首次推出,旨在為弱勢社群解決金融排斥問題。該問題於菲律賓因頻繁的自然災害和嚴重氣候變化的影響,以致變得更為複雜,尤其是對住房條件的影響。

Credit Suisse APAC Foundation的撥款預計將支持約10,000戶低收入家庭,為他們提供有關氣候友好且環保建築實踐以及數字技術使用方面的教育服務,以增強相關知識。與此同時,也預計將有 3,000 戶家庭獲得與TCIS 合作的金融機構的綠色住房小額信貸,並採用環保建築和抗災措施來改善他們的家園。

“我們堅定地致力於改善亞太地區的金融包容性。透過與仁人家園合作,我們為弱勢家庭提供更可負擔的綠色住房融資解決方案,在解決菲律賓的住房積壓方面擔當了重要的角色。” Credit Suisse APAC Foundation企業公民和基金會主管及執行董事 Laetitia Lienart 說道。

該項目始於菲律賓的一項可行性研究,該研究目前正測定綠色住房潛在使用性,如低收入家庭可能所需及可行的材料、技術和建築實踐,以及此住房的融資要求。而該研究結果還會幫助合適的利益相關者進行小額信貸服務原型測試。

關於Credit Suisse APAC Foundation

Credit Suisse APAC Foundation於 2020 年 2 月成立,是Credit Suisse亞太地區全球企業公民和基金會的策略性社區投資工具。

Credit Suisse APAC Foundation 致力提高弱勢青年的就業能力、志向和金融教育,及亞太地區 (APAC)(不包括印度)弱勢社群的金融包容性。 為此,我們透過財務支持、能力建設和員工投入,以支持多年合作夥伴且可持續方式運營的組織。

贈款涵蓋除印度以外的亞太地區。 根據 2013 年印度公司法,Credit Suisse India需遵守 2% 的 CSR 監管支出。所有印度贈款均由印度慈善委員會管理,並側重於未來技能、普惠金融、金融教育、優質和全納教育以及環境、可持續生計和社區發展。

關於香港仁人家園

在我們「世上人人得以安居」 的願景推動下,仁人家園於 1976 年於美國開始作為草根階層工作。發展至今,仁人家園作為國際住房組織現已於全球 70 多個國家和地區開展並領先全球非牟利組織。 仁人家園在香港和亞太地區開展工作,幫助當地家庭獲得力量、穩定和自力更生的能力,為自己創造更美好的生活。同時,香港的財政援助和志願者亦為仁人家園做出貢獻,為全球超過 4600 萬人提供支持。

關於Habitat for Humanity's Terwilliger Center for Innovation in Shelter

The Terwilliger Center for Innovation in Shelter 是國際仁人家園的一個單位,與住房市場參與者合作,並擴大創新和客戶響應服務、產品和融資,以便家庭能更有效地改善他們的住房。Terwilliger Center目標是讓住房市場為人們更有效地提供更合適及可負擔的住所,從而改善低收入家庭的生活質素。 要了解更多信息,請瀏覽 habitat.org/tcis.。

(特約)