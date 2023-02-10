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【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）

股市 17:48 2023/02/10

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【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」每股供股價44.2元

領展 （00823） 宣布上市首次供股，領展公布，以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，較周四收報62.8元，折讓29.6%，籌集約188億港元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換）。領展指，是次供股集資可壯大領展的資本基礎，部署增長新征程，同時將淨負債率降至低於20%。

領展：供股所得40%至50%用於償還債務

領展預計，供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得款項淨額約40%至 50%將用於（a）償還下列現有債務：（i） 2023年到期的總額約70億至80億元的現有銀行貸款；及（ii） 2024年1月1日之後到期約10億至20億元的循環銀行貸款；及（b） 用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

領展強調，截至公告日期，供股所得款項淨額沒有被指定用於任何具體的投資機遇。

供股讓所有股東參與領展3.0策略　是公平做法

領展行政總裁王國龍指，供股集資可讓所有基金單位持有人參與領展3.0策略，是公平的做法，集團認為未來將有不同投資機會出現，故此若預先預留資金，可讓領展更有競爭力，而獲得資金後不會即時投入新項目，而是先將債務比例降低，其他放在存款及短線投資。

「雖然對派息有短暫影響，但可節省利息支出，而且將資金投入新投資項目，相信可帶來可觀回報，可讓單位持位人有可觀增長。」

領展指，是次供股集資可讓領展在房地產市場重新定價之際，抓緊具增值潛力的投資機遇，並與資本合作夥伴攜手，促進領展遵循領展3.0戰略進入下一階段發展，提高其資產管理規模，以鞏固領展作為亞太地區領先的房地產投資者及資產管理人的地位。

領展周四收報62.8元。

（第二版加入管理層言論）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 領展房產基金（00823） 領展 停牌
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