【領展823】領展全日跌近13%　折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）

▲ 【領展823】領展折讓三成供股集資188億元 「五供一」每股供股價44.2元

領展 （00823） 宣布上市首次供股，領展公布，以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，較周四收報62.8元，折讓29.6%，籌集約188億港元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換）。領展指，是次供股集資可壯大領展的資本基礎，部署增長新征程，同時將淨負債率降至低於20%。

領展今（13日）裂口低開15%，報53.4元，其後一度走低16.4%，低見52.5元，最後全日跌12.8%，報54.75元，成交額為27.28億元。

截至公告日，領展已發行基金單位數目約21.28億個，預期供股發行約4.26億個供股基金單位，約佔供股完成時已發行基金單位數目約16.7%。

領展：供股所得40%至50%用於償還債務

領展預計，供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得款項淨額約40%至 50%將用於（a）償還下列現有債務：（i）2023年到期的總額約70億至80億元的現有銀行貸款；及（ii） 2024年1月1日之後到期約10億至20億元的循環銀行貸款；及（b）用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

領展版圖拓至全球 加息周期令舉債成本大增【下一頁】

領展強調，截至公告日期，供股所得款項淨額沒有被指定用於任何具體的投資機遇。

王國龍：供股讓所有股東參與領展3.0策略 是公平做法

領展行政總裁王國龍指，供股集資可讓所有基金單位持有人參與領展3.0策略，是公平的做法，集團認為未來將有不同投資機會出現，故此若預先預留資金，可讓領展更有競爭力，而獲得資金後不會即時投入新項目，而是先將債務比例降低，其他放在存款及短線投資。

「雖然對派息有短暫影響，但可節省利息支出，而且將資金投入新投資項目，相信可帶來可觀回報，可讓單位持位人有可觀增長。」

供股資金不用作收購早前公布的新加坡項目

王國龍稱，由於消息敏感，宣布供股集資前沒有與其他基金單位持有人進行討論，而且供股與引入合作夥伴沒有衝突，落實後便會盡快公布。

他又指，是次供股集資的資金，不會用作收購早前公布的新加坡項目。

領展表示，是次供股集資可讓領展在房地產市場重新定價之際，抓緊具增值潛力的投資機遇，並與資本合作夥伴攜手，促進領展遵循領展3.0戰略進入下一階段發展，提高其資產管理規模，以鞏固領展作為亞太地區領先的房地產投資者及資產管理人的地位。

領展申請下周一（2月13日）復牌。

（第二版加入管理層言論）

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責任編輯︰梁浩碩