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【中美貿易戰】美國擬限制企業向中國發展先進技術企業提供資金　涉先進半導體、監視用AI等領域

股市 09:33 2023/02/10

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【中美貿易戰】美國擬限制企業向中國發展先進技術企業提供資金　涉先進半導體、監視用AI等領域

中美關係近日因氣球事件趨緊張，《紐約時報》引述消息人士指，美國政府擬推行新規定，限制美國企業向中國發展先進技術的企業提供資金。

報道指，近月來華府正在準備有關限制美國企業投資中國的措施，特別是精密計算科技，目前已大致完成，預期兩個月內推出。同時美國也與歐盟等其他盟友接洽，以確保其他國家都會採取相關限制，切斷中國發展先進科技的資金來源。

報道未有提及新限制的細節，但預期是要求美國企業對部分爭議性國家作出投資之前，需要申報更多細節，相信針對的業務範疇主要為敏感行業，包括量子計算、先進半導體、某些具有軍事或監視應用的人工智能技術。

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編輯：陳韻妍

貿易戰 網絡保安 外交 科技戰 中美貿易戰 軍事 歐盟 中美關係 美國 人工智能
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