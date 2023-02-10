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【MSCI季檢】MSCI中國指數納入康方生物等12隻股票　MSCI香港指數剔走港燈　

股市 09:03 2023/02/10

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【MSCI季檢】MSCI中國指數納入康方生物等12隻股票　MSCI香港指數剔走港燈　

MSCI公布季檢結果，其中MSCI香港指數沒有新增股份，剔出港燈 （02638） 。另外，MSCI中國指數新增12隻股份，包括康方生物 （09926） 、名創優品ADR、霧芯科技ADR、安圖生物、長遠鋰科、石英股份、梅花生物、中公教育、東方日升、國投資本、愛旭股份以及萬達電影。

至於MSCI中國指數剔出6隻股份，包括海昌海洋公園 （02255） 、金風科技 （02208） 、碧水源、協鑫集成、華工科技、歐菲光。

相關變動將於2月28日收市時生效。

另外，MSCI季度評估報告中，沒有提及從其指數中刪除任何印度首富Gautam Adani旗下旗艦公司阿達尼集團（Adani Enterprises Ltd.）相關股票。MSCI周三表示，正評估公開市場中可自由流通的阿達尼集團相關股票數量。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

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【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

責任編輯︰梁浩碩

港股 康方生物－B（09926） 海昌海洋公園（02255） 金風科技（02208）
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