【港股市況】渣打升逾11%破頂　ATM軟、恒指低開64點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，港股回吐低開。渣打 （02888） 升逾11%，開報72.6元破頂，滙豐 （00005） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 偏軟跌0.2%至0.7%，恒指低開64點，開報21559點，科指跌1.4%，報4509點。

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財經日誌︰

即市走勢︰

【09：45】電訊首科 （03997） 今早再升逾3成，股價高見1.79元。

【09：44】思考樂 （01769） 股價逆市升2成，高見1.93元。

【09：43】股神巴菲特投資旗艦巴郡續減持比亞迪 （01211） ，比亞迪股價今早跌1%，早段低見246.4元。

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪套現10.9億元 料今年累沽55億元

【09：34】百度 （09888） 再跌逾3%，知乎 （02390） 則逆市反彈逾3%。

【09：33】中國1月CPI按年升2.1%，符預期。中國1月PPI按年跌0.8%，跌幅多於預期的0.5%。

【09：30】領展 （00823） 開市前公布短暫停牌。領展表示，以待刊發一項有關領展的内幕消息及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及房地產投資信託基金守則而作出之公告。

領展今早短暫停牌 以待刊發內幕消息

【09：30】中芯國際 （00981） 季度純利3.86億美元，按年跌27.8%，股價跌逾3%。

【業績｜藍籌】中芯國際第四季按年少賺28% 料首季收入按季跌1成

【09：25】昨日炒上的小米 （01810） 股價今早回吐，低開逾1%。

【小米1810】雷軍親揭一半時間放在汽車業務 爭取15至20年進入世界前五

【09：21】渣打 （02888） 升逾11%，開報72.6元破頂，滙豐 （00005） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 偏軟跌0.2%至0.7%，恒指低開64點，開報21559點，科指跌1.4%，報4509點。

【渣打2888】阿布扎比銀行據報再考慮競購渣打

【09：13】期指低開99點，開報21582點。

【09：09】【MSCI季檢】MSCI中國指數納入康方生物等7隻股票

【08：48】恒指黑期跌88點，報21525點，道指期貨跌29點，報33705點。

【08：40】加科思 （01167） 擬以先舊後新方式配發2210萬股，佔擴大股本約2.8%，每股作價7.26元，較昨日收市價折讓約6.9，淨籌約1.6億元。

【07：45】港股ADR收報21539點，跌85點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.45元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報394.29元，較港收市價低1.31元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報106.42元，較港收市價低1.18元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者消化好於預期的企業季績，關注聯儲局的貨幣政策前景，美股高開低走，道指高開250點，納指曾升1.3%，中段道指反覆轉跌，逾300點升幅蒸發，全日最多曾跌341點，最終道指跌249點或0.73%，報33699點；納指跌120點或1.02%，報11789點；標指跌36點，報4081點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點 百度美股再低港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩