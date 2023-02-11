【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）

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美國消費數據佳力撑美國經濟前景，但仍暗藏通脹壓力，美國10年期債息升穿3.7厘，至3.74厘，美滙指數升0.4%至103.58，夜期收市跌171點，收報21061點，中概股指數跌3.7%，收報7530點，百度美股低港達3%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 146.84 -0.9% 騰訊ADR 381.44 -0.5% 滙豐ADR 57.86 -0.2% 阿里巴巴美股 101.71 -2.3% 百度美股 136.39 -2.9%

北水錄32.2億元淨流入 為月內最多 大手吸指數ETF沽美團

北水繼續趁低撈貨策略，全日錄得32.2億元淨流入，為月內最多。資金主力吸納指數ETF，恒生國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 分別錄11.9及6.6億元淨流入，藥明生物 （02269） 亦有4億元淨流入；美團 （03690） 及比亞迪 （01211） 則分別有7.1及2億元淨流出。

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渣打逆市升4% 恒指跌433點

美股下跌，港股跌逾400點。科技股受壓，ATMX齊跌3%，京東 （09618） 跌逾6%，百度 （09888） 再挫逾7%。渣打 （02888） 逆市升逾4%，恒指低開64點，其後跌幅逐步擴大，恒生指數全日跌433點，收報21190點，成交1197.8億元，科指跌4.6%，報4362點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌171點，收報21061點

【23：26】夜期跌103點，報21129點

【18：00】恒指夜期跌111點，報21121點。

【16：20】【大行看法】美銀：中資股分兩階段復甦 6月將是關鍵點

【16：10】科技股受壓，ATMX齊跌3%，京東 （09618） 跌逾6%，百度 （09888） 再挫逾7%。渣打 （02888） 逆市升逾4%，恒指全日跌433點，收報21190點，成交1197.8億元，科指跌4.6%，報4362點。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

【16：06】【解構｜小米】天風國際郭明錤：小米今年手機出貨量或遜市場共識 去庫存效率仍低

【16：00】【國產ChatGPT】京東推出產業板ChatGPT 命名為ChatJD

【16：00】恒指U盤前跌429點，報21194點。

【15：44】小鵬汽車 （09868） 尾市跌8%，理想汽車 （02015） 跌逾7%，蔚來 （09866） 跌逾6%。

【15：22】港股尾市跌幅再擴大至逾400點，報21187點，跌437點，科指跌4.4%，報4368點。

【14：52】渣打 （02888） 最新升2%，報66.75元。

【14：37】【出訪中東】李家超：香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書 涉金融、創科、商務等領域

【14：24】百度 （09888） 跌幅擴至逾7%，低見140.5元。

【14：07】大市跌幅略為收窄，低位反彈近100點，恒指最新跌374點，報21250點，科指跌3.9%，報4394點。美團 （03690） 跌逾4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【13：29】國美零售 （00493） 午後短綫拉升，股價最新升逾9%，高見0.163元，成交近1.5億元。

【13：24】美團 （03690） 午後續跌半成，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%。

【13：14】大市跌幅午後擴大至約450點，報21169點，跌455點，科指跌4.4%，報4369點。

【13：08】渣打 （02888） 升幅進一步收窄至4%，低見68.1元，今早曾高見72.6元。

【13：04】本港地產股普遍逆市靠穩，恒地 （00012） 升0.7%，新地 （00016） 升0.2%，信置 （00083） 升逾2%，長實 （01113） 升0.1%，新世界 （00017） 則跌逾1%。

【13：00】渣打 （02888） 午後跌幅略收窄至逾6%，報69.6元。

【13：00】大市午後初段跌405點，報21218點。科指跌4.1%，報4382點。

【12：36】渣打 （02888） 發公告指，阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）注意到近期新聞界對渣打集團的猜測，並重申其目前並無對可能要約收購渣打集團進行評估。

【12：32】鐵貨 （01029） 半日跌逾4%，低見0.123元。

【俄羅斯礦企】鐵貨料去年轉蝕逾9000萬美元 上季K&S礦場產落按季跌逾1成

【12：00】恒生指數半日跌387點，報21237點，成交639億元。科指跌4%，報4387點。美團 （03690） 跌5%，阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌逾2%，京東 （09618） 跌6%，百度 （09888） 再挫近6%。渣打 （02888） 逆市升逾8%破頂，滙豐 （00005） 升0.3%。

【11：55】【恒指季檢】中金列出11隻潛在染藍大熱 24間公司或納港股通（附名單）

【11：40】美團 （03690） 中午收市前跌5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【11：30】上證半日跌0.6%，深證跌0.8%，創業板指跌1.1%。

【11：02】恒指跌幅擴大至約370點，報21253點，蒸發昨日全數升幅。科指跌3.9%，報4393點。

【10：48】美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，恒指最新跌近300點，報21330點，跌293點，科指跌3.4%，報4417點。

【10：47】富智康 （02038） 升幅擴大至19%，高見1.09元。

【10：46】舜宇 （02382） 短綫向下，跌4%低見103.1元。

【10：40】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近3%，低見241.6元。

【10：33】理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 分別跌逾5%，蔚來 （09866） 跌近4%。

【10：32】科技股下挫，百度 （09888） 、京東 （09618） 跌近半成，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾5%，快手 （01024） 跌近4%

【中美貿易戰】美國擬限制企業向中國發展先進技術企業提供資金 涉先進半導體、監視用AI等領域

【10：30】舜宇 （02382） 1月手機鏡頭出貨量按年跌49.3%至6667.3萬件，股價今早靠穩升0.2%，瑞聲 （02018） 升逾1%。

【舜宇2382】舜宇1月手機鏡頭出貨量跌5成

【10：26】香港航天科技 （01725） 逆市再造好，股價今早續升一成，高見10.7元。

【10：24】碧桂園服務 （06098） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌逾2%。

【10：10】渣打 （02888） 升幅略收窄至逾7%，報70.25元，滙豐 （00005） 升0.2%。

【10：09】富智康 （02038） 逆市升逾14%，高見1.02元。

【10：08】大市跌幅擴大至近200點，報21427點，跌196點，科指跌2.6%，報4455點。

【10：05】美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.5%。

【09：45】電訊首科 （03997） 今早再升逾3成，股價高見1.79元。

【09：44】思考樂 （01769） 股價逆市升2成，高見1.93元。

【09：43】股神巴菲特投資旗艦巴郡續減持比亞迪 （01211） ，比亞迪股價今早跌1%，早段低見246.4元。

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪套現10.9億元 料今年累沽55億元

【09：34】百度 （09888） 再跌逾3%，知乎 （02390） 則逆市反彈逾3%。

【09：33】中國1月CPI按年升2.1%，符預期。中國1月PPI按年跌0.8%，跌幅多於預期的0.5%。

【09：30】領展 （00823） 開市前公布短暫停牌。領展表示，以待刊發一項有關領展的内幕消息及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及房地產投資信託基金守則而作出之公告。

領展今早短暫停牌 以待刊發內幕消息

【09：30】中芯國際 （00981） 季度純利3.86億美元，按年跌27.8%，股價跌逾3%。

【業績｜藍籌】中芯國際第四季按年少賺28% 料首季收入按季跌1成

【09：25】昨日炒上的小米 （01810） 股價今早回吐，低開逾1%。

【小米1810】雷軍親揭一半時間放在汽車業務 爭取15至20年進入世界前五

【09：21】渣打 （02888） 升逾11%，開報72.6元破頂，滙豐 （00005） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 偏軟跌0.2%至0.7%，恒指低開64點，開報21559點，科指跌1.4%，報4509點。

【渣打2888】阿布扎比銀行據報再考慮競購渣打

【09：13】期指低開99點，開報21582點。

【09：09】【MSCI季檢】MSCI中國指數納入康方生物等12隻股票 MSCI香港指數剔走港燈

【08：48】恒指黑期跌88點，報21525點，道指期貨跌29點，報33705點。

【08：40】加科思 （01167） 擬以先舊後新方式配發2210萬股，佔擴大股本約2.8%，每股作價7.26元，較昨日收市價折讓約6.9，淨籌約1.6億元。

【07：45】港股ADR收報21539點，跌85點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.45元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報394.29元，較港收市價低1.31元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報106.42元，較港收市價低1.18元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者消化好於預期的企業季績，關注聯儲局的貨幣政策前景，美股高開低走，道指高開250點，納指曾升1.3%，中段道指反覆轉跌，逾300點升幅蒸發，全日最多曾跌341點，最終道指跌249點或0.73%，報33699點；納指跌120點或1.02%，報11789點；標指跌36點，報4081點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點 百度美股再低港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩