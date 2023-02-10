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【美國加息】利率期權市場　驚見資金賭美息6厘

股市 07:26 2023/02/10

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【美國加息】利率期權市場　驚見資金賭美息6厘

利率期權市場對美國聯儲局政策預期正在改變，本周出現數筆押注於聯儲局基準利率將達到6厘的大額押注。據彭博報道，周二一位交易員建倉大額頭寸，如果聯儲局的緊縮延續到9月份，該頭寸會獲利1.35億美元。周三，同樣交易結構的買盤還在延續，而且還有以其他方式進行的類似押注。

芝商所的未平倉合約數據顯示，周二對9月到期的擔保隔夜融資利率（Secured Overnight Financing Rate， SOFR）期權1,800萬美元的押注，目標是基準利率達到6厘。根據彭博計算，美息約5.6厘時，該賭局打和，若儲局將利率提高到5.8厘，交易將獲利6,000萬美元。

據最新利率期貨市場顯示，9月加息至6厘的機會率，由0%輕微增至0.2%。而美息處5厘至5.25厘的機會仍為最大，達45.1%。

【美國加息】摩通戴蒙：勿太早為抗通脹發表勝利宣言　考慮出訪中國「維繫關係很重要」

【儲局官員】庫克：需要進一步小幅加息　有信心美國經濟可以軟著陸

【儲局官員】威廉斯：通脹前景存在很大不確定性　料美息將上調至5厘以上

記者：譚志偉

美股 期權 期貨 加息 美國聯儲局 利率期貨
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