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【小米1810】雷軍親揭一半時間放在汽車業務　爭取15至20年進入世界前五

股市 23:14 2023/02/09

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【小米1810】雷軍揭露一半時間放在汽車業務　爭取15至20年進入世界前五

小米 （01810） 創辦人雷軍於小米投資者日上表示，自己的時間有四分之一放在手機、IoT和高端化上，二分之一在汽車上，四分之一在其他事情上。雷軍又指，造車新勢力雖然較小米提前了6至7年，但汽車是百年賽道，只要看好汽車產業，任何時候都不晚。

「我們的能力在電子、用戶體驗的運維上，現在的電動汽車都在我們的這些點上，所以我覺得我們2024年出車剛剛好。」

雷軍此前提到小米要在電動車市場上獲得成功，就必須躋身至行業頭5名。他今次指出，爭取15至20年進入世界前五。小米100%持有小米汽車，就是在於對小米資源的複用。過去3年，小米建立的線下一萬家中國門店對小米汽車的營銷很有幫助。小米在全球多個國家都有業務，也會是個大的營銷網絡。

對於小米汽車的盈利問題，雷軍指，長期和小米手機一樣，除了硬件利潤，更在意軟件利潤。汽車以往可以整合銷售、售後服務、充電樁，未來汽車可以整合的服務越來越多。

對於小米在ChatGPT上的佈局，小米手機部總裁曾學忠表示，ChatGPT基於AI大模型、千億級參數量、數據量、還有人工標註支撐，AI大模型方面小米一直都有投入，手機和汽車業務有很多AI大模型落地的場景。

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編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 小米 汽車 雷軍
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