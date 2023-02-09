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【ChatGPT】微軟獲兩券商調升目標逾一成　富瑞睇310美元、稱搜尋服務改善長遠有利廣告收入

股市 22:56 2023/02/09

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微軟獲兩券商調升目標逾一成、富瑞睇310美元　稱搜尋服務改善長遠有利廣告收入

AI聊天機器人近日熱爆全球，微軟（美：MSFT）日前已率先推出有ChatGPT支持的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器，並被外界視為「翻身之作」。券商唱好微軟，富瑞及摩根大通齊將微軟的目標價調升逾一成，其中，富瑞看310美元。

微軟美股早段升1.6%，報271.15美元。

富瑞將目標價由275美元調升至310美元，評級為「買入」。富瑞稱，微軟的搜尋服務改善長遠有利廣告收入，但認為用戶回到Bing需時，並且要從Google撬走廣告商，形容是次更新屬微軟AI能力的「冰山一角」，未來在企業應用上的機遇更大。

該行又指，儘管提供GPT支持的答案的成本較高，但微軟稱利潤率很高。雖然這是一個令人興奮的機會，但似乎還處於早期階段，真正的收入變化可能會在更長的時間才顯示。

摩通指，AI在微軟的故事中一直被低估，因集團多年就此大量投資，在AI基礎建立上形成差異化，並相信微軟對OpenAI的投資有望被稱為史上最好的投資之一。該行將微軟目標價由265美元上調至305美元，評級為「增持」。

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編輯：袁諾曦

 

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