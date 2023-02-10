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【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險

科技 09:00 2023/02/10

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隨着全球走向與疫情共存的新常態，企業的工作模式不再是非此即彼。混合辦公模式的崛起，已成為後疫情時代的職場新常態。

現時，對不少求職者而言，為僱員提供彈性上班時間及工作地點的企業更受青睞。不少具前瞻視野的企業，早已採用移動辦公模式，令員工工作編排更有彈性，從而提高企業營運效益。管理咨詢公司Accenture 的一項調查指出，全球63%的高成長公司均已採用此工作模式。各行各業正面臨人才短缺的問題，若企業一成不變維持舊有上班機制，人才流失的問題將無可避免 。 

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雖然移動辦公的彈性有助促進僱員身心健康，從而提高對工作的幸福度及滿意度，但VMware 一項全球調查指出，近三分之二的受訪者認同在辦公室工作能刺激他們的靈感，組織及創新的能力也得以提升。若企業志在刺激創新及強化員工對工作的滿意度，兩種工作模式的優勢缺一不可，故混合式工作（Hybrid working）將成為企業的不二之選。

調查：20%企業指資安漏洞源於遠距工作
然而，混合工作模式的普及過程也打開了潘多拉盒子。員工在不同地點以流動裝置連接外間網絡，大大增加了網絡安全風險。Malwarebytes的報告發現，五分之一受訪公司的安全漏洞均由遠程工作的員工造成。有見及此，越來越多的企業將網絡安全作為一項業務戰略來看待。

同時，資訊科技團隊的壓力亦隨之增加，VMware調查發現，48%從事網絡安全的受訪者表示，其團隊在過去兩年中過勞情況越趨嚴重。而缺乏人才正正是造成網絡安全團隊過勞的頭號原因。Robert Half 的研究發現，與年前相比，77%的香港首席資訊科技總監認為，尋找網絡安全專業人員越趨困難 。

在人才短缺的大環境下，企業需建構高度自動化的資訊科技架構以平衡混合式工作的彈性和安全性。員工使用的設備數量、訪問的應用數量，和跨雲以及辦公地點的數量都超過了以往，大大加重資訊科技團隊的挑戰。因此，在端點管理、安全和終端用戶體驗中融入數據科學和自動化功能，將有效簡化IT團隊運作，並同時帶來更加安全靈活的數碼員工體驗。

在可見未來，混合工作模式定必成為職場新氣象。企業如想保持競爭力，必需及早優化創新，積極採取自動化的網絡安全策略。

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撰文 : 藍建基 VMware 香港及澳門地區總經理

欄名 : Smart World

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