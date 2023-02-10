【情侶理財貼士】話畀對方知人工幾多 儲蓄唔一定要開聯名戶口

一對情侶要關係長久，甚至開花結果，除了「愛」也離不開「錢」。一對懂得理財的情侶，不一定永不分開，但至少可以讓減少未來為錢吵架的機會。正所謂「貧賤夫妻百事哀」，今次先給予各位小情侶簡單的理財貼士，先從簡單學習。

1.坦白各自財務狀況



一對情侶若是對感情認真，亦期望有將來。首先需要坦誠雙方的收入、家庭開支、支出情況及債務情況等。讓對方了解雙方的財務情況，減少未來在金錢上的價值觀不一的情況，當了解彼此的收入、家庭開支等情況，亦讓兩個人未來易於計劃儲蓄的比例，減低彼此期望的落差。

2.討論開支分配



兩個人要談未來，錢是不可缺少的，由婚禮開支、住屋支出及未來生活雜費等都是錢，所以在拍拖時，若能夠討論彼此的支出情況，將有助未來的規劃，簡單例如拍拖開支多少，平日的支出是AA制或是由一方負擔，拍拖活動的支出預算等都可以一起計劃，亦邢要討論雙方的開支情況，例如女生大部分開支都在買手袋上，或男生大部分支出都是「打機課金」，兩個人作出討論，從而作出調整，可以讓兩人的財務情況可以更健康。

3.共同儲蓄

兩個人都要養成儲蓄習慣，不一定要開聯名戶口，而是兩個人都有共識會將每個月的人工分一個比例去儲蓄，這樣日子久了，便會有一筆大金額，之後可以共同學習投資，有了儲蓄的習慣，能夠讓兩個人在拍拖時的支出有所限制，例如這個月是否可以去高檔食肆用餐，或是節日期間的支出預算等。

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