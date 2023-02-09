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屯門市廣場零議價獲承接　兩房高層戶520萬售

股樓投資 21:21 2023/02/09

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利嘉閣地產莊國寶表示，新近促成屯門市廣場8座高層F室，單位實用面積約399平方呎，屬兩房間隔，向南，外望屋苑景。單位早前叫價約520萬元放售，獲買家零議價下購入，折合實用面積呎價約13,033元。買家心儀單位位處高層，外望內園景，景色怡人，單位間隔實用，叫價吸引，火速決定入市。

據悉，原業主在2008年以約130萬元買入單位，持貨約15年，轉手帳面獲利390萬元，物業期內升值約3倍。

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撰文 : 黃卓賢

屯門市廣場 利嘉閣 屯門 私人屋苑 二手市場

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