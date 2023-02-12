【AI機械人】可編程社交機械人改善自閉童溝通　模擬情境訓練對話

▲ 中大教育心理學系教授蘇詠芝近年推動建立數據庫來支持的自閉症介入治療方案，在去年的民間高峰會上分享關於在疫情下，社區可如何有效整合資源，協助照顧自閉症人士。（黃建輝攝）

為協助患有自閉症譜系障礙（簡稱自閉症）兒童改善溝通及社交能力，香港中文大學教育心理學系教授蘇詠芝與研究團隊，早在2015年推行社交機械人介入治療方案。其社交機械人「機哥」為可編程機械人，配合團隊設計教材及制定課程，分別提供廣東話、英文、普通話共3種語言，至今已服務逾2,000名自閉症兒童。

該研究團隊目前主要針對3至18歲、有不同學習需要及語言能力的自閉症學童，設計多套介入治療方案，包括透過劇場教學法（Drama Approach）設計數百個由機械人演繹的情境，涵蓋自我照顧、情緒理解及表達、溝通技巧、職業導向等，教導學童適當的方法並提供針對訓練；機械人則由日本電氣公司（NEC）提供。

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建數據庫 度身訂造合適方案

蘇詠芝指出，現時仍是以人手決定學童該上甚麼課程，下一階段則期望善用人工智能（AI），最快在今、明兩年內，將自動化功能引入機械人，例如協助自動調整課程、訓練進度，便利及減輕教育工作者及照顧者壓力。

早前她獲得國際自閉症研究學會（INSAR）委任為「國際領袖」香港代表，並且是唯一的香港代表，以推動本港與國際研究機構的合作，與全球自閉症研究。她期望透過建立自閉症行為及社交溝通數據庫，為每位自閉症人士提供合適、甚至是度身訂造，有研究實證支持的介入治療方案。

在參考外國文獻後，該團隊已由去年暑假開展追蹤研究，收集50名小朋友的數據，以機械人的AI分析其眼神互動及坐姿等，並對其家長進行標準化自閉症問卷調查。最終目標是收集約300名學童數據，更準確評估自閉症嚴重程度，提供自動化課程。

「人機合一」 雙管齊下添成效

她強調，研發該技術的目是想輔助專業人士，藉着「人機合一」推動成效，而非取代人類。同時建議應雙管齊下：

1. Train the Trainers訓練言語治療師、教育工作者等應用機械人課程助力

Train the Trainers訓練言語治療師、教育工作者等應用機械人課程助力 2. 從學校層面入手，助教育工作者學習應對自閉症學生的技巧及策略

其早年起已將方案提供予本港特殊學校及非牟利機構等，亦有提供免費服務等，以惠及更多自閉症兒童。她坦言在推行首幾年間未遇上疫情，每節面授課堂也可以有達8名學童一起參與，學童的學習成效均明顯提升，令她非常有信心推行項目。怎料在疫情爆發這3年間，因斷斷續續地上課停課、遙距形式局限於2至3人等，大大影響項目進度及成效。

雖然網上學習在疫情期間趨向普及，惟對於自閉症兒童而言，卻可能感到無所適從。蘇詠芝表示：

學童可能因為減少了社交以及小組上課，更容易出現焦慮情緒；年紀較小的，甚至無法參與遙距教學，導致團隊面對比疫前更高難度的挑戰，需要花上更長時間及心力，以及採用其他對策，如繼續拓展Train the Trainers範圍，協助改善情況。

她又留意到，目前最迫切是為18歲或以上的自閉症人士提供職業培訓，因此團隊亦正擴展相關課程，並向他們安排職業培訓，盼為其尋找實習機會。

記者：張寶燕

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