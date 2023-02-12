【AI機械人】可編程社交機械人改善自閉童溝通　模擬情境訓練對話

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【後疫情時代】專家籲停止2大習慣 提升「復常」工作效率
為協助患有自閉症譜系障礙（簡稱自閉症）兒童改善溝通及社交能力，香港中文大學教育心理學系教授蘇詠芝與研究團隊，早在2015年推行社交機械人介入治療方案。其社交機械人「機哥」為可編程機械人，配合團隊設計教材及制定課程，分別提供廣東話、英文、普通話共3種語言，至今已服務逾2,000名自閉症兒童。
該研究團隊目前主要針對3至18歲、有不同學習需要及語言能力的自閉症學童，設計多套介入治療方案，包括透過劇場教學法（Drama Approach）設計數百個由機械人演繹的情境，涵蓋自我照顧、情緒理解及表達、溝通技巧、職業導向等，教導學童適當的方法並提供針對訓練；機械人則由日本電氣公司（NEC）提供。
建數據庫 度身訂造合適方案
蘇詠芝指出，現時仍是以人手決定學童該上甚麼課程，下一階段則期望善用人工智能（AI），最快在今、明兩年內，將自動化功能引入機械人，例如協助自動調整課程、訓練進度，便利及減輕教育工作者及照顧者壓力。
早前她獲得國際自閉症研究學會（INSAR）委任為「國際領袖」香港代表，並且是唯一的香港代表，以推動本港與國際研究機構的合作，與全球自閉症研究。她期望透過建立自閉症行為及社交溝通數據庫，為每位自閉症人士提供合適、甚至是度身訂造，有研究實證支持的介入治療方案。
在參考外國文獻後，該團隊已由去年暑假開展追蹤研究，收集50名小朋友的數據，以機械人的AI分析其眼神互動及坐姿等，並對其家長進行標準化自閉症問卷調查。最終目標是收集約300名學童數據，更準確評估自閉症嚴重程度，提供自動化課程。
「人機合一」 雙管齊下添成效
她強調，研發該技術的目是想輔助專業人士，藉着「人機合一」推動成效，而非取代人類。同時建議應雙管齊下：
其早年起已將方案提供予本港特殊學校及非牟利機構等，亦有提供免費服務等，以惠及更多自閉症兒童。她坦言在推行首幾年間未遇上疫情，每節面授課堂也可以有達8名學童一起參與，學童的學習成效均明顯提升，令她非常有信心推行項目。怎料在疫情爆發這3年間，因斷斷續續地上課停課、遙距形式局限於2至3人等，大大影響項目進度及成效。
雖然網上學習在疫情期間趨向普及，惟對於自閉症兒童而言，卻可能感到無所適從。蘇詠芝表示：
學童可能因為減少了社交以及小組上課，更容易出現焦慮情緒；年紀較小的，甚至無法參與遙距教學，導致團隊面對比疫前更高難度的挑戰，需要花上更長時間及心力，以及採用其他對策，如繼續拓展Train the Trainers範圍，協助改善情況。
她又留意到，目前最迫切是為18歲或以上的自閉症人士提供職業培訓，因此團隊亦正擴展相關課程，並向他們安排職業培訓，盼為其尋找實習機會。
記者：張寶燕
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