【後生仔學理財】Fresh Grad點學理財 ? Stock Take 你知唔知咩來?

不少年輕人不懂理財，一入職場，人工不太多，但要花錢的地方又多，家用、用膳、交通等等扣除必要開支後，太容易成為「月光族」，但只要用對方法，你不但可以改變這個情況，更加可以為自己的未來打下基礎。

選擇一個高息出糧戶口

現時定存利率高企，不過無一定的本金亦得不到高利息。出糧要選擇一個高利率的銀行，不論日後做定存或是活期，讓你的金錢自己滾存，當有利率吸引時亦已經自動得益。

愈早開始投資愈好



雖然剛畢業的人工有限，但當你懂得開始投資，你的資產很快會多過同輩，投資亦不一定需要本多，而是盡早開始投資，例如購買基金或美股等。

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定期Stock Take

很多女生一畢業出糧，有一筆錢，最愛買買買，不論是護膚品、衫、手袋、鞋、護膚品等等，樣樣都減價，樣樣都買，但有時買完回家發現仍然有很多未用已過期。所以定期做Stock Take，即使點算家裡的消費品數量及款式，將會可以節省更多金錢。

盡快儲蓄

不管你的支出多少，每次出糧養成「先儲蓄，後消費」的習慣，你一年下來定可以儲到一筆金的金額，例如每個月出糧先儲起2,000元人工，一年已經有2萬多元，便可以將其留作應急之用。

法。

【返工的理由】返工唔單止為錢 有人為咗過日晨 仲有人係因為咁而返工？【見下頁】

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