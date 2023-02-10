【業績｜藍籌】中芯國際股價跌逾2% 　上季少賺28%、料首季收入毛利再承壓　消費類芯片庫存較高

▲ 【業績｜藍籌】中芯國際第四季按年少賺28% 料首季收入按季跌1成

在中美芯片大戰背景下，恒指成份股中芯國際 （00981） 公布截至12月底止第四季業績，收入16.21億美元，按年增2.6%，按季則倒退15%；純利3.86億美元，按年跌27.8%，按季跌18.1%。毛利率32%，按年跌3個百分點，按季跌6.9個百分點。

中芯股價績後低開3.4%，開報17.4元，成交2921萬元，現跌2.1%，報17.5元。

中芯毛利水平繼續承壓，上季毛利率按年跌3個百分點，按季跌6.9個百分點，同時料今季再跌。中芯聯合首席執行官趙海軍在業績說明會解釋，中芯目前持續高投入，毛利率將承受高折舊壓力，強調以持續盈利為目標，控制產能擴建節奏，保證一定毛利率水平。

中芯預計，2023年資本開支維持在去年的63.5億元水平。趙海軍稱，今年將投放在成熟產能擴產，以及新廠基建，推進四個成熟12英寸工廠產能建設。

趙海軍表示，手機類芯片庫存相對偏高，而消費類庫存則料半年內或消化完畢。趙海軍稱，中芯在手機和消費領域，庫存最高的是顯示驅動類芯片，庫存周期或達三個季度；微控制單元（MCU）產品庫存達一定數量，但沒有造成衝擊。他又提到，工業芯片方面並未有庫存，汽車業尤其是新能源領域供不應求。

中芯有意加強新能源汽車發展，趙海軍透露，公司計劃陸續推出車級別電源管理、車身控制、車用娛樂管理系統等芯片服務平台，料新能源汽車相關收入增長顯著。

中芯發布2023年首季指引，收入按季跌10%至12%，毛利率介乎19%至21%。集團指行業周期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響仍複雜。

中芯同日公布，首席財務官高永崗辭任，將專注履行董事長及執行董事職務，吳俊峰將任集團財務負責人。

（第二版加入業績說明會）

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記者：宋佩恩