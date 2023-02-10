【業績｜藍籌】中芯國際第四季按年少賺28%、料首季收入按季跌1成　股價跌逾3%

▲ 【業績｜藍籌】中芯國際第四季按年少賺28% 料首季收入按季跌1成

在中美芯片大戰背景下，恒指成份股中芯國際 （00981） 公布截至12月底止第四季業績，收入16.21億美元，按年增2.6%，按季則倒退15%；純利3.86億美元，按年跌27.8%，按季跌18.1%。毛利率32%，按年跌3個百分點，按季跌6.9個百分點。

中芯股價績後低開3.4%，開報17.4元，成交2921萬元。

中芯發布2023年首季指引，收入按季跌10%至12%，毛利率介乎19%至21%。集團指行業周期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響仍複雜。

中芯同日公布，首席財務官高永崗辭任，將專注履行董事長及執行董事職務，吳俊峰將任集團財務負責人。

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記者：宋佩恩