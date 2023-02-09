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【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起

科技 19:22 2023/02/09

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Samsung Galaxy S23系列正式攻港，明起開放預售，並於2月24日公開發售。

三星（Samsung）在本月初舉行發布會，推出全新旗艦手機Galaxy S23系列，包括：Galaxy S23、Galaxy S23+和Galaxy S23 Ultra。三星在今午亦於香港舉行發布會，宣布三款新機即將在2月24日正式在港發售，售價由5,898港元起。

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）

較早前本報記者也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機

是次三星繼續加強新系列的攝影功能，三款新機統一搭載1,200萬像素的前置自拍鏡頭，S23和S23+的自拍功能無疑是一再提升。S23 Ultra的自拍鏡頭則由於Dual Pixel增加，對焦速度和感光功能都比上一代強，攝影效果會比上一代精細，其主鏡頭亦由5,000萬像素升級至2億像素。

此外，三星透過AI影訊號處理（ISP）演算技術，自動校正低光畫面雜訊，加強三款新機所拍攝的影像細緻度。其中相機內置的縮時拍攝功能，更支援高達300倍變焦和300秒曝光拍攝。即使是攝影新手，亦可輕鬆拍攝星軌相片。

Galaxy S23系列於明（10日）起在香港預售，並於2月24日公開發售。Galaxy S23售5,898港元起，Galaxy S23+售7,598港元起，Galaxy S23 Ultra則售9,698港元起。

    點擊圖片放大

【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置

【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據

記者：殷凱怡

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